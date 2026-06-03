La mescla urbana de Ouineta encén el Fòrum en la jornada inaugural del Primavera Sound 2026
ACN
Ouineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, ha fet pujar la temperatura aquest dimecres al parc del Fòrum de Barcelona en el tret de sortida del Primavera Sound 2026. La cantant ha estat l'encarregada d’inaugurar la ja tradicional jornada gratuïta prèvia al festival amb una explosiva fusió d'estils urbans. L'arrencada ha comptat també amb la banda de rock britànica Yard Act, en la vigília de la inauguració oficial de la cita musical. En les pròximes hores desfilaran per l'escenari Guitarricadelafuente i Wet Leg. El director del festival, Albert Guijarro, ha celebrat un any amb una gran “diversitat estilística” que barreja grans clàssics amb noms de l’escena emergent. “La veritat és que estem molt contents”, ha admès.
La 24a edició del Primavera Sound, que arrencarà oficialment aquest dijous -amb les entrades exhaurides des del passat febrer-, espera rebre fins diumenge més de 290.000 assistents provinents de 145 països. Ha programat 330 actuacions repartides per 18 escenaris fins al pròxim diumenge.
L'encarregada d'encetar la jornada inaugural ha estat Ouineta, que ha presentat davant del públic del Fòrum el seu primer disc de llarga durada 'Ouineta verificada'. La cantant ha aparegut a l’escenari amb un vestit setinat de color rosa que, posteriorment, ha complementat amb una faldilla de tul. Acompanyada de dues ballarines, Marta Ros ha defensat el seu projecte vocalment, però també coreogràficament.
Durant el concert s’han pogut escoltar cançons com ‘¡¡¡dancebreak!!!’, ‘Tai Chi’, ‘La Roda’, ‘Evil Ouineta’, ‘Gorgeous’ o ‘DMs’, però també temes com ‘Va x tu’, que ha interpretat juntament amb la cantant Maria Jaume; i ‘Nois’, durant la qual ha aparegut per sorpresa la Mushka.
La banda britànica Yard Act ha agafat el relleu de Ouineta, amb un concert que ha desplegat amb contundència la seva proposta de rock indie i postpunk. Amb el carismàtic vocalista James Smith al capdavant, el públic ha vibrat amb diversos temes com ‘Fixer upper’, 'The overload, ‘Down by the stream’ o ‘100% endurance’, interpretats de la mà d’una banda que ja havia visitat el mateix festival feia tres anys, el 2023.
Centenars de persones s’han congregat per veure la seva proposta a l’escenari d’Estrella Damm, on es podia llegir un fons encapçalat pel títol del seu treball més recent: ‘You’re gonna need a little music’, que es publicarà el pròxim mes de juliol. “Quina multitud” ha reconegut el ‘frontman’ de la formació, “és un plaer tornar a estar aquí”.
Un festival que no perd pistonada
El director de la cita musical, Albert Guijarro ha valorat l’inici del Primavera Sound, assegurant que és un luxe tornar a encarar una edició que ja va fer 'sold out' quatre mesos abans del seu inici. “Estem molt contents, perquè això ens dona una seguretat i un orgull en veure que la gent ho valora”, ha insistit.
Guijarro ha parlat d’un any amb especial diversitat estilística, gràcies a extens treball de curatoria. “No agafem artistes només per omplir el cartell, sinó que comptem amb nou programadors que discuteixen per què ha de ser-hi cada un dels noms, tant un artista emergent, com un de culte”, ha afegit.
Enguany aquesta tria es veu reflectida a través, per exemple dels caps de cartell, que combinen clàssics com The Cure o Massive Attack, amb estrelles del pop com Doja Cat i Addison Rae. “Aquest és el contrast que ens agrada”, ha reconegut, “que tothom en pugui gaudir”.
El festival ha començat amb una jornada gratuïta dedicada a totes aquelles persones que vulguin gaudir “de l’esperit del festival” i continuarà demà i durant el cap de setmana. Enguany, amb la mirada posada al cel. “Sembla que per a demà donen pluges, així que el que podem dir a la gent és que vinguin preparats i que gaudeixin igualment dels concerts”.
Tres jornades amb grans noms i una clausura
Les tres jornades comptaran amb un cartell replet de grans noms internacionals, com les bandes britàniques The Cure, Gorillaz i Massive Attack, la rapera nord-americana Doja Cat o el punxadiscos californià Skrillex. També hi tindran el seu espai la maresmenca Bad Gyal, després de presentar el seu últim disc 'Más Cara', i els irlandesos Kneecap, que tornen a Barcelona per segon any consecutiu amb el seu rap reivindicatiu en gaèlic. Altres bandes i músics destacats seran Oklou, PinkPantheress, Mac DeMarco, De Ethel Cain, Little Simz, russowsky o Fatther John Misty.
A més dels escenaris habituals, aquest any també hi haurà el CUPRA Pulse, una instal·lació multisensorial i immersiva on es barregen la música, els efectes visuals i moviments a partir d'una arquitectura de miralls. Entre divendres i dissabte acollirà punxadiscos reconeguts i emergents, com Crystallmess, Lolahol i LSDXOXO.
El Primavera Sound s'acomiadarà aquest diumenge amb la jornada de clausura Primavera Bits by Occident, que oferirà un cartell amb noms com l'històric DJ Carl Cox, Joseph Capriati, BLON:ISH i Greta.
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