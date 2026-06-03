El rodatge a Manresa de la nova sèrie de Netflix: estacionament prohibit i tancament de carrers al Centre Històric
Des d'aquest dimecres i fins al 10 de juny, hi haurà afectacions de mobilitat al centre de la ciutat per la instal·lació de decorats de "Los chicos del Brasil"
Dilluns i dimarts de la setmana que ve es tancarà el trànsit a l’entorn de la plaça Llisach, carrers Piques, Baixada na Bastardes i Vallfonollosa
El pàrquing de de la Zona Esportiva del Congost es destinarà a la logística de la filmació i, per tant, es prohibirà aparcar del divendres 5 al dimarts 9 de juny
Regio7
Los chicos del Brasil, la nova sèrie de la plataforma Netflix que vindrà a rodar a Manresa, com va avançar ahir aquest diari, filmarà a partir de dilluns en diversos carrers del Centre Històric, com ha informat l'Ajuntament de Manresa. El pàrquing de de la Zona Esportiva del Congost, on es van instal·lar fa dies la senyalització excepcional per al rodatge, es destinarà a la logística de la filmació i, per tant, amb motiu d'aquesta reserva d'espai es prohibirà l'estacionament del divendres 5 al dimarts 9 de juny. Però, tot i que l'inici del rodatge està previst la setmana que ve, des d'avui i fins al 10 de juny, hi haurà afectacions de mobilitat al centre de la ciutat per la instal·lació de decorats. Dilluns i dimarts de la setmana que ve es tancarà el trànsit a l’entorn de la plaça Llisach, carrers Piques, Baixada na Bastardes i Vallfonollosa.
Les afectacions previstes són les següents:
- Des d'aquest dimecres i fins al 10 de juny es prohibirà l'estacionament a diversos punts de la plaça Llisach i carrers Piques, Baixada Na Bastardes i Vallfonollosa, amb motiu dels treballs de muntatge i desmuntatge dels decorats.
- El divendres 5 de juny es faran tancaments de trànsit puntuals en les localitzacions indicades amb motiu de la instal·lació de decorats en alçada.
- A l'aparcament de la Zona Esportiva del Congost (davant del Complex Vell Congost) s'habilitarà una zona de logística per al rodatge, amb motiu d'aquesta reserva d'espai es prohibirà l'estacionament del divendres 5 al dimarts 9 de juny.
Tancaments de trànsit amb motiu del rodatge:
Del dilluns 8 a les 8 h a dimarts 9 a les 20 h es tancarà el trànsit de vehicles dels vials:
- Plaça Llisach; carrer Piques (al tram entre plaça d'en Creus i carrer Na Bastardes); carrer Na Bastardes (tram entre carrer Vallfonollosa i carrer Sant Miquel); i Baixada Na Bastardes.
- Del dilluns 8 a les 18.30 h a dimarts 9 a la 1.30 h s'afegeixen els vials indicats anteriorment, els carrers Vallfonollosa, Baixada de la Seu; carrer Fontanet, plaça d’en Creus i plaça de la Reforma (tram entre el passeig de la República i plaça d’en Creus).
Desviaments de trànsit amb motiu dels tancaments:
- Es tancarà l'accés de vehicles a la plaça Reforma a l'altura del Pont de la Reforma en direcció a Centre Històric. Es mantindrà l'accés de veïns fins al carrer dels Llops.
- L'accés a l’accés al passeig de la República es realitzarà des del carrer Barreres, plaça Gispert i carrer Talamanca (control d'accés al carrer Barreres no operatiu).
- Els vehicles que circulin per carrer Nou es desviaran pel carrer Metge Planas, i els vehicles que circulin pel carrer Sant Miquel es desviaran pel carrer Nou (invertit de sentit) i pel carrer Metge Planas.
- Quan es realitzi el tancament de trànsit del carrer Vallfonollosa i plaça d'en Creus, es tancarà el trànsit a la Baixada Pòpul. Els vehicles de veïns del carrer Santa Llúcia i carrer Codinella accediran i sortiran des de la plaça Sant Ignasi
La sèrie
La producció internacional, del creador de The Crown, Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'Unorthodox, Shira Haas. La minisèrie està basada en la novel·la homònima (Los chicos del Brasil) escrita per Ira Levin el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal, que el 1978 va tenir una adaptació cinematogràfica.
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