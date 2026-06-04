ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA
La cantant valenciana Sandra Monfort inaugurarà la Mediterrània
La fira manresana posa a la venda aquest divendres, 5 de juny, les entrades de set espectacles de la 29a edició, entre els quals també hi ha els de Judit Neddermann, Arnau Tordera i El Pony Pisador
La 29a edició de la Fira Mediterrània de Manresa s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb el concert de Sandra Monfort a la sala gran del Teatre Kursaal. Les entrades per assistir a l'espectacle, que porta per títol "Terra de guapes", es posaran demà divendres (5 de juny) a la venda tant a la web del certamen (www.firamediterrania.cat) com a la del teatre (www.kursaal.cat), on també es podran anar a adquirir de forma presencial (de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i de dimarts a dissabte de 18 a 20 h). Els tiquets tindran un preu reduït fins al 8 d'octubre, un dia abans del Pòrtic. La fira se celebrarà del 15 al 18 d'octubre en diversos espais de la capital bagenca.
Aquest divendres també es posaran a disposició del públic les localitats d'altres sis propostes de la Mediterrània: l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, Judit Neddermann i el Trio Fortuny, la companyia de circ i polifonia de Flandes Movedbymatter, Arnau Tordera, l'Esbart Dansaire de Mollet, la performer burgalesa Lara Brown i el duet Terrae i el grup El Pony Pisador.
Sandra Monfort coneix Manresa per haver-hi actuat en diferents ocasions, tant en solitari com quan era una de les integrants del trio Marala. "Terra de guapes" és un espectacle de gran format que uneix la música, la dansa i la performance per homenatjar el poble valencià amb una mirada contemporània al folklore i la cultura popular. En el repertori que exhibirà Monfort hi haurà gèneres tan arrelats com els cants de batre, les malaguenyes, els tocs de dolçaina i tabal, els fandangos, les albaes, el misteri d'Elx i el ball del vetlatori, entre altres. El concert tindrà lloc el dijous 15 d'octubre a les 21.30 h.
La sala gran del Kursaal acollirà dos projectes de l'Obrador d'arrel, el programa de suport a la creació artística que impulsa la Fira. El divendres 16 d'octubre (21.30 h), els instrumentistes de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya (OMAC) presentaran el seu darrer treball, "Pau", que commemora els 150 anys del naixement de Pau Casals.
Per la seva part, la col·laboració entre Judit Neddermann i el Trio Fortuny es concretarà el dissabte 17 d'octubre (21.30 h) amb un concert que beu de l'arxiu del Càntut per fer una mirada a la música tradicional del país amb un tractament cambrístic i arranjaments inspirats en la tradició del romanticisme.
Així mateix, l'espai principal del Kursaal hostatjarà "Mystica", un projecte de la companyia multidisciplinari Movedbymatter. El grup provinent de Flandes fusiona circ i polifonia i s'inspira en el llegat de l'escriptora i compositora Hildegarda de Bingen, del segle XII, i les seves deixebles per reflexionar sobre la comunitat i la consciència compartida. L'espectacle tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre (18.30 h) i el públic se situarà a l'escenari per veure de prop la interacció entre els artistes suspesos a l'aire que entonaran cants polifònics juntament amb un cor.
El Conservatori també serà escenari de diverses propostes de l'Obrador de la Mediterrània. Arnau Tordera farà una immersió en el món de l'havanera a l'espectacle "Sirènia", un concert en el qual interpretarà de manera molt personal clàssics del gènere i peces de nova creació. "Sirènia" s'escoltarà el dissabte 17 d'octubre (20 h).
El recorregut per la cultura popular que ha dut a terme la cançó d'en Jan Petit al llarg del temps és l'argument del concert "Amb el dit, dit, dit!". L'Esbart Dansaire de Mollet, la performer de Burgos Lara Brown i el duet Terrae, que procedeix de les terres de l'Ebre, uneixen esforços en una proposta que es podrà gaudir el diumenge 18 d'octubre a les 16.30 h.
El Pony Pisador presentarà un nou muntatge del seu projecte de format familiar, El Pony Menut, que portarà per títol "Vatua l'Olla!". Com és marca de la casa, el grup se servirà de sons d'arreu del món (tonades celtes, bluegrass, el iòdel alpí, els 'shanties' mariners, ...) per fer un viatge imaginari en tren per diferents tradicions musicals. El Pony Pisador actuarà al Teatre Conservatori el dijous 15 d'octubre a les 18 h.
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