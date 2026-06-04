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L'Escola d'Art de Manresa estrena el Festival TRAMA

El pròxim divendres 12 de juny, de 18 a 22 h, el pati de l’Escola d’Art de Manresa s’obrirà al públic per convertir-se en un mercat de creació artística

L'Escola d'Art de Manresa

L'Escola d'Art de Manresa / Marc Llohis

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Manresa

Coincidint amb el final de curs, enguany l’Escola d’Art de Manresa organitza el Festival TRAMA, un mercat artístic on els alumnes de cicles formatius i tallers monogràfics de l’escola mostraran i vendran les seves creacions. A més del mercat, l’espai comptarà amb diferents tallers artístics dinamitzats pels estudiants i oberts a tothom, així com amb un espai de restauració i actuacions musicals a càrrec del Conservatori de Música de Manresa.

Amb aquest esdeveniment, l’escola vol reivindicar el treball del seu alumnat i donar a conèixer també un espai acollidor i sovint poc conegut com és el pati de l’edifici dels Infants. L'espai obrirà les portes al carrer Infants, núm. 10, perquè tothom qui ho desitgi pugui descobrir-lo i gaudir-ne durant la jornada. 

El mercat

Hi haurà diverses parades on els alumnes dels cicles formatius de serigrafia i d’il·lustració, així com dels tallers monogràfics, exposaran i posaran a la venda les seves creacions: làmines, punts de llibre, adhesius, bosses, samarretes, joies, entre d'altres.

Els tallers

Durant tota la tarda es podran realitzar tres tallers: 

Cianotípia: s'explicarà el procés de la cianotípia. Els p articipants col·locaran objectes o plantes sobre paper emulsionat prèviament, s’exposarà al sol i es revelarà amb aigua. Cada participant s'endurà una làmina artística única d'un color blau intens. 

Estampació tipogràfica: mitjançant l'ús de tipus mòbils i tècniques de transferència manual amb retalls de revista i acetona, o amb plantilles, experimentarem amb la paraula impresa. Cada participant s’endurà una postal amb una composició tipogràfica personalitzada amb el seu nom o frases inspiradores. 

Collage: utilitzant retalls de revistes, diaris, papers de colors i papers texturitzats, els participants crearan composicions visuals. Cada participant crearà una obra artística completament personalitzada i única.

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 Per als tallers no cal portar cap mena de material, tot anirà a càrrec de l’escola. Cada taller tindrà un preu simbòlic d’1 €, amb la possibilitat de realitzar-los tots tres per 2 €.

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