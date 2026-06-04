El manresà Domènec Ribas Prat: Detingut per misses clandestines
Memoria.cat treu a la llum una carta i un retrat inèdits de qui va ser gerent dels Magatzems Jorba de Barcelona
Els documents estan vinculats al seu empresonament al castell de Montjuïc l’any 1938
Regio7
El manresà Domènec Ribas Prat (1888-1955) va ser gerent dels Magatzems Jorba de Barcelona. De jovenet havia treballat a la secció d’administració de l'empresa a Manresa i quan es va casar amb la Neus Jorba Vives, la filla gran de Joan Jorba i Rius (el gran impulsor del negoci) es van traslladar a Barcelona per treballar als magatzems de la ciutat comtal.
L’Associació Memòria i Història de Manresa publica avui al portal memoria.cat una carta i un dibuix inèdits vinculats al seu empresonament al castell de Montjuïc l’any 1938, poc abans de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona. Una documentació que es desconeixia, explica Joaquim Aloy, de l’entitat manresana, que ha estat facilitada pel net de Ribas, Oriol Font Ribas, i que ajuda a explicar les petites històries de la gran història.
Segons fonts familiars i tal com s'apunta al portal, Domènec Ribas va ser detingut «per haver facilitat, durant el període de la Guerra Civil, la celebració de misses clandestines a casa seva». De fet, «existeix una fotografia d’un altar instal·lat al seu domicili». Poc abans de l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona, va ser traslladat, juntament amb molts altres presoners del Castell de Montjuïc, la Model i altres centres penitenciaris, cap a la frontera francesa. Durant la retirada, el grup va fer parada al santuari de Santa Maria del Collell, a Sant Ferriol (la Garrotxa), convertit en presó habilitada per l’exèrcit republicà. Un dels escenaris, apunta Aloy, de la novel·la de Cercas, Soldados de Salamina. Ribas, però, va poder tornar aviat a casa tot i que la família no sap amb certesa si va arribar a la frontera i va acabar entrant a França. Un cop acabada la guerra, el manresà retornaria a la seva feina als Magatzems Jorba de Barcelona.
La carta inèdita, de l’11 de novembre de 1938 i adreçada a la seva esposa, Neus Jorba Vives, es refereix a la condemna que li han imposat les autoritats de la zona republicana i expressa la convicció que «avui o demà se’ns emportaran a Montjuïc». Com s’explica al web, «se’n desprèn que acabava de ser condemnat a penes de presó i que, per aquest motiu, el traslladarien al castell». No se sap des de quin centre. Juntament amb la carta, el web presenta un dibuix, on es veu Domènec Ribas ja empresonat a Montjuïc, que probablement li va fer algun altre pres en el mateix castell. També inèdit, en el dibuix el manresà està «envoltat de maletes i capses apilades en prestatgeries estretes, que suggereixen un espai atapeït, més proper a un magatzem improvisat que no pas a una cel·la ordinària». Com apunta Aloy, el dibuix «transmet la sensació d’espera i incertesa dels presos». L'apartat dedicat a Domènec Ribas a memoria.cat es pot consultar clicant aquí
Ara fa deu anys, memoria.cat va posar a disposició del públic l’arxiu gràfic de Can Jorba amb 2.500 fotografies que mostren l’evolució de l’empresa i aspectes de la vida manresana entre el 1900 i el 1970, amb textos de Joan M. Serra
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