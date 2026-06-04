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Mor l’artista francoiraniana Marjane Satrapi, autora del popular còmic ‘Persèpolis’, als 56 anys

La il·lustradora Marjane Satrapi, el març del 2024.

La il·lustradora Marjane Satrapi, el març del 2024. / BERTRAND GUAY / AFP

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Leticia Fuentes

París

L’artista francoiraniana Marjane Satrapi, coneguda mundialment pel còmic i la pel·lícula ‘Persèpolis’, va morir als 56 anys, van indicar aquest dijous els seus pròxims a AFP.

«Marjane Satrapi va morir de tristesa més d’un any després de la defunció de Mattias Ripa, el seu marit i l’amor de la seva vida», afirma el comunicat que els seus pròxims van transmetre a AFP. Productor, actor i director, Mattias Ripa va morir el 8 d’abril del 2025.

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