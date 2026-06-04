ÒPERA
Una marató de catorze funcions de Mireia Pintó al Liceu
La mezzosoprano bagenca arrenca avui un calendari exigent al gran teatre líric barceloní: només havia de fer set representacions de «Les noces de Fígaro», però Jennifer Larmore es va lesionar
Des d’avui i fins al dia de Sant Lluís, el 21 d’aquest mes, la mezzosoprano bagenca Mireia Pintó (Manresa, 1968) només tindrà quatre dies de descans, tres si descomptem la jornada que aprofitarà per fer un bolo en una altra banda. La cantant va acceptar fa temps el paper de Marcellina en la producció de "Les noces de Fígaro", de Mozart, que coprodueixen l’Auditorio de Tenerife i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Només havia de fer la meitat de les funcions, com és habitual en els grans muntatges amb dos repartiments, «però un dia em va trucar el director artístic, el Víctor Garcia de Gomar, per dir-me que confiaven en mi per fer les catorze representacions, ja que l’altra artista que havia de fer el rol, la mezzo d’Atlanta Jennifer Larmore, havia patit una lesió», exposa la manresana i ànima de l’organització del festival de música clàssica de Sant Fruitós de Bages.
«Se m’ha multiplicat la feina», explicava Pintó en les hores prèvies a l’estrena d’aquest dijous. Sota la direcció de Marta Pazos, la popular peça composta per Mozart amb llibret de Lorenzo da Ponte arriba al coliseu líric barceloní en una nova producció en què també pren part el sallentí Roger Padullés en el paper de Don Basilio.
«No són només les funcions sinó també tots els assaigs», apunta la mezzo: «els vestits i les perruques pesen molt ..., però tot ho farem». Artista de llarga trajectòria, Pintó debutarà no tan sols en el paper de Marcellina sinó també en un muntatge d’aquest títol del repertori mozartià. «Temps enrere m’havien ofert fer de Barbarina i Cherubino, però no ho havia pogut agafar», recorda.
Avui es representa la funció exclusiva per a menors de 35 anys i demà divendres tindrà lloc l’estrena oficial d’un espectacle que té en el programa de mà noms de gran categoria com Andrè Schuen i Samuel Hesselhorn en el rol de comte d’Almaviva, Adriana González i Annet Fritsch en el de comtessa, Sara Blanch i Anna Prohaska com a Susanna i Luca Pisaroni i Alejandro Baliñas fent de Fígaro. «Em fa molta il·lusió cantar amb la Sara», confessa Pintó: «no va ser alumna meva, però va estudiar a l’Esmuc, està fent una gran carrera, sento admiració pel que està fent». Pintó fa temps que la persegueix per dur-la al Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages: «sempre li dic que si al juliol té un forat, que vingui, però entenc que té una carrera i una agenda molt plena».
El de Marcellina és un personatge «molt divertit» de fer «en una òpera que és una comèdia», anota Pintó, «és una dona passadeta de rosca, que es vol casar amb el Fígaro, molt més jove que ella». A nivell vocal, «resulta còmode de fer» i durant el procés d’assaigs, la mezzo bagenca va ratificar que «els dos grups d’artistes són molt bons». La manresana, que estarà els quatre acts en escena, cantarà un duet amb Susanna i altres peces corals, però «ni el Roger ni jo farem les àries que els personatges canten al quart acte perquè es van suprimir per alleugerir un muntatge de tres hores i mitja».
Del que no pot donar gaires pistes Pintó és de la posada en escena. Però ja ha transcendit que «tot gira al voltant del pastís del casament de la Susanna i el Fígaro, un pastís espectacularment enorme, i del qual tots formem part». El Cor del Gran Teatre del Liceu, dirigit per David-Huy Nguyen Phung, i l’Orquestra Simfònica, amb Giovanni Antonini a la batuta, completen els rols principals del muntatge, que només reposarà els dies 6, 11, 16 i 20 de juny abans de concloure el dia del solstici d’estiu.
«Com que, en principi, havia de fer set funcions, ja m’havia buscat altres actuacions entremig, però els he hagut d’anul·lar perquè no vull petar, i és important cuidar-se en l’aspecte físic i en la concentració», comenta Pintó, que només farà una excepció amb el concert dels 5 Elements, d’aquest dissabte a Vistabella, al Tarragonès, perquè hi ha més músics implicats.
La reconeguda cantant ja anticipa que venen uns dies de «molta intensitat», durant els quals haurà de «desconnectar del món i estar a ple rendiment». Instal·lada a Barcelona, mantindrà les rutines de gimnàstica, indispensables per pujar a l’escenari en bon estat juntament amb l’entrenament vocal. També «haurem d’estar alerta amb els aires acondicionats». Després d’uns dies de relax, la mezzo ja pensarà en el festival santfruitosenc, que arriba a la 32a edició i el 9 de juliol començarà amb un recital que protagonitzarà ella mateixa.
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