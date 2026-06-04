Conflicte patrimonial
Urtasun qualifica de «vergonya» la sentència de les pintures de Sixena, però insisteix que no pot fer res sobre això
El ministre de Cultura recorda que «el més important en qüestions patrimonials és fer cas als qui en saben»
El MNAC insisteix a demanar la intervenció de l’IPCE i qüestiona la interlocutòria «constitucionalment inacceptable» de la jutge de Sixena
L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
David Morán
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha tornat a qüestionar aquest dijous la sentència judicial que obliga el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a tornar les pintures de la sala capitular del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena però, una vegada més, ha reconegut que poc pot fer sobre això. «No depèn de mi, està judicialitzat», ha assegurat en declaracions a RAC1 durant una visita al recinte del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona.
«Amb les pintures de Sixena, ho he dit sempre: és una sentència que no té ni cap ni peus. És una sentència que és una vergonya, perquè el més important en qüestions patrimonials és fer cas als qui en saben, i els tècnics del MNAC han dit que traslladar-les té molts riscos», ha dit Urtasun. El mes d’abril passat, el ministre ja va lamentar al Congrés que el conflicte hagués acabat als jutjats i va deplorar que s’ignori el criteri dels tècnics, però va insistir que el trasllat dels murals està supeditat a una resolució judicial que el Govern no pot eludir.
«El Ministeri de Cultura ha donat sempre recolzament a través del MNAC a tot el que han dit els seus tècnics», ha assegurat en antena Urtasun, unes paraules que arriben poc després que el museu barceloní hagi sol·licitat, tambéuna vegada més, la intervenció de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), organisme dependent de Cultura i màxima autoritat espanyola en assumptes d’investigació, conservació i restauració patrimonial.
Enun escrito remitido a la jueza de Huesca a mediados de mayo, el MNAC insiste en recordar que el IPCE es el "organismo técnicamente más cualificado y solvente que existe en España" para emitir un informe pericial sobre el proyecto de conservación "referido al cambio de ubicación del conjunto pictórico expuesto en la sala 16 del MNAC".
El seu dictamen, defensa el museu, «pot contribuir a aclarir la manera en què el MNAC ha de complir la sentència condemnatòria assegurant la preservació del patrimoni cultural i amb base en la metodologia de gestió de riscos».
El texto del MNAC es una respuesta al auto de la magistrada que desestimó su petición de un informe del IPCE, pero la negativa no se circunscribe únicamente a esferas judiciales: todas las peticiones directas del MNAC de activar el organismo que sentó cátedra en casos como el de laDama de Elche y el 'Guernica' han topado con vaguedades institucionales y declaraciones de buenas intenciones que nunca han acabado por concretarse.
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