Cine
Deu estrenes en sales que no et pots perdre al juny: de la tornada de Spielberg al cine fantàstic a les noves entregues de ‘Toy Story’ i ‘Scary Movie’
El primer llargmetratge com a directora d’Aina Clotet, el terror ‘youtuber’ de ‘Backrooms’ i ‘Obsession’ i els ‘blockbusters’ ‘He-Man y los Masters del Universo’ i ‘Supergirl’ anticipen un mes espectacular per a la cartellera
Desirée de Fez
Aquest juny els cines es preparen per a un mes d’estrenes espectacular. Entre les pel·lícules que arriben a les sales, la tornada de Steven Spielberg al cine fantàstic i de ciència-ficció amb ‘El día de la revelación’, els esperats ‘blockbusters’ ‘He-Man y los Masters del Universo’ i ‘Supergirl’, la nova entrega de la saga ‘Toy Story’. També s’estrenen als cines les dues pel·lícules de terror que han trencat la taquilla als Estats Units i podrien haver canviat les regles del joc a Hollywood: ‘Backrooms’ i ‘Obsession’.
1. ‘He-Man y los Masters del Universo’, de Travis Knight (5 de juny)
Un dels ‘blockbusters’ que arriben als cines aquest juny. Nova adaptació al cine de les aventures d’una col·lecció de ninots de Mattel, popularitzada per la seva adaptació a sèrie d’animació als 80. Dirigida per Travis Knight (‘Bumblebee’), creua aventures i fantasia i garanteix un combinat irresistible de nostàlgia i celebració pop. Nicholas Galitzine encarna He-Man en una pel·lícula que compta amb un carismàtic planter d’actors: Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba i Jared Leto, entre d’altres.
2. ‘Scary Movie 6’, de Michael Tiddes (5 de juny)
Sisena entrega de la popular franquícia, iniciada ja fa 26 anys, que parodia els èxits cinematogràfics de la temporada. El seu atractiu principal és la reunió, més d’una dècada després de l’anterior entrega, d’alguns dels actors clau de la saga: Marlon Wayans, Anna Faris i Regina Hall. Entre els títols parodiats en aquesta entrega, ‘Terrifier’ (2016), ‘M3GAN’ (2022), ‘Weapons’ (2025) i ‘Los pecadores’ (2025).
3. ‘Backrooms’, de Kane Parsons (5 de juny)
Una de les dues pel·lícules de terror (l’altra és ‘Obsession’, que també s’estrena aquest juny) que han trencat la taquilla als Estats Units i, amb això, les regles del joc a Hollywood. Dirigida pel joveníssim Kane Parsons (té 20 anys) inspirant-se en la seva celebrada (i extraordinària) sèrie homònima de vídeos de YouTube, ‘Backrooms’ creua ciència-ficció i terror per endinsar-nos en el fascinant univers dels espais liminals. El seu protagonista (Chiwetel Ejiofor), propietari d’una botiga de mobles en hores baixes, troba en el seu negoci una porta oberta a habitacions que desconeixia.
4. ‘El día de la revelación’, de Steven Spielberg (12 de juny)
Una de les pel·lícules més esperades de l’any: el més nou de Steven Spielberg. La pel·lícula, que suposa la tornada del cineasta al cine fantàstic i de ciència-ficció (la seva última incursió va ser el 2018 amb ‘Ready Player One’), ens convida a preguntar-nos una vegada més ¿i si no estem sols en l’univers? Escrita pel veterà David Koepp a partir d’un argument de Spielberg, compta amb Emily Blunt, Josh O’Connor i Colin Firth en els rols principals.
5. ‘Ivan & Hadoum’, d’Ian de la Rosa (12 de juny)
Molt aplaudit al seu pas pels festivals de Berlín (secció Panorama) i Màlaga (Secció Oficial), on va rebre la Biznaga de Plata al millor guió i el Premi Especial del Jurat, ‘Ivan & Hadoum’ és el primer llargmetratge d’Ian de la Rosa. Es tracta d’un drama queer que aborda temes com la identitat, la classe i la intransigència a partir de la història d’amor entre dos joves que treballen en un hivernacle al sud d’Espanya.
6. «Toy Story 5», de McKenna Harris i Andrew Stanton (17 de juny)
Una de les poques pel·lícules que esperen amb el mateix entusiasme adults i nens. Cinquena entrega d’una de les sagues d’animació més populars, ‘Toy Story 5’ posa els mítics personatges de la sèrie (Woody, Buzz Lightyear, Jessie...) davant una enemiga que els ha arrabassat l’atenció dels nens: ¡la tauleta! Algunes curiositats: Bad Bunny i Bizarrap posen la veu a dos personatges de la pel·lícula i Taylor Swift ha fet una cançó original per a la banda sonora.
7. ‘Viva’, d’Aina Clotet (17 de juny)
Primer llargmetratge com a directora d’Aina Clotet, actriu i creadora i codirectora de la sèrie ‘Això no és Suècia’ (2023). Estrenada la Setmana de la Crítica del festival de Cannes, on va rebre el Premi Revelació, té per protagonista la Nora (Aina Clotet), una dona de 40 anys que acaba de superar una malaltia. L’aparició del Max (Marc Soler), un noi de 23 anys, la porta a qüestionar-se la seva vida i a redescobrir el desig i l’anhel d’independència i llibertat.
8. ‘Supergirl’, de Craig Gillespie (26 de juny)
En ple esgotament de la fórmula del cine de superherois, arriba una nova entrega del nou univers DC. Dirigida per Craig Gillespie, responsable de films com ‘Yo, Tonya’ (2017) i ‘Cruella’ (2021), adapta el còmic ‘Supergirl: Mujer del mañana’ i segueix les aventures de Kara Zor-El (Milly Alcock), més coneguda com a Supergirl, en el seu esforç per salvar el món. Entre els atractius afegits de la pel·lícula, l’aparició de Jason Momoa a la pell de Lobo.
9. ‘Obsession’, de Curry Barker (26 de juny)
L’altra pel·lícula de terror que ha trencat la taquilla als Estats Units i ha rebut l’aplaudiment unànime (i enfebrat) de públic i crítica. Dirigida per Curry Barker, cineasta vingut de YouTube, ‘Obsession’ va costar 750.000 dòlars i, en el dia d’avui, porta recaptats 155 milions, cosa que ha convertit el seu èxit en una fita històrica. El punt de partida és el següent: un noi (Michael Johnston) formula el desig que la noia dels seus somnis (Inde Navarrete) es torni boja per ell... sense sospitar que els desitjos poden complir-se de manera literal.
10. ‘Jackass: Lo mejor para el final’, de Jeff Tremaine (26 de juny)
La cinquena i, suposadament, última entrega de la sèrie ‘Jackass’, inaugurada el 2002 amb ‘Jackass: La película’ (2002), versió cinematogràfica d’una de les sèries de televisió (de MTV) més boges de tots els temps. Es tractava d’una proposta que unia la broma extrema, l’humor físic portat al límit i l’astracanada hilarant. Dirigida per Jeff Tremaine, el (possible) comiat de ‘Jackass’ torna a reunir els actors mítics de la sèrie i assegura, ja en el títol, haver deixat el millor (el més extrem) per al final.
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