Buhos publica 'No hi ha pla B' amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh
El senzill de pop vitalista defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia
ACN
El grup Buhos publica 'No hi ha pla B' (Halley Records), una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que canta en català al tema. 'Si saps on vols anar, posa't a caminar' és la tornada de la cançó, que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, 'Historias de aquella niña'.
Des de Halley Records han destacat que 'No hi ha pla B' neix en "un context cada vegada més saturat d’estímuls constants i planteja l’acció com a resposta". Per això, el grup amb Leire Martínez canta: "Si saps on vols anar, posa’t a caminar. I si no hi ha camí, jo l’hauré de forjar".
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