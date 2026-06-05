Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Patum 2026Sílvia OrriolsKids&UsPlans cap de setmanaSal de CardonaJonathan AndicRosalía
instagramlinkedin

Buhos publica 'No hi ha pla B' amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

El senzill de pop vitalista defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia

El cantant de Buhos, Guillem Solé, a l'escenari en el concert al poble Espanyol en el marc de la gira de commemoració dels seus 20 anys d'història

El cantant de Buhos, Guillem Solé, a l'escenari en el concert al poble Espanyol en el marc de la gira de commemoració dels seus 20 anys d'història / Joan Mateu Parra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

 El grup Buhos publica 'No hi ha pla B' (Halley Records), una nova cançó de pop vitalista i accelerat que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que canta en català al tema. 'Si saps on vols anar, posa't a caminar' és la tornada de la cançó, que defensa la idea de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia. La col·laboració arriba en un moment especialment significatiu per a tots dos artistes. Buhos es troben immersos en la celebració del seu 20è aniversari i Leire Martínez es troba en plena etapa de presentació del seu nou àlbum en solitari, 'Historias de aquella niña'.

Des de Halley Records han destacat que 'No hi ha pla B' neix en "un context cada vegada més saturat d’estímuls constants i planteja l’acció com a resposta". Per això, el grup amb Leire Martínez canta: "Si saps on vols anar, posa’t a caminar. I si no hi ha camí, jo l’hauré de forjar".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
  2. Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
  3. 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
  4. El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
  5. Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
  6. Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
  7. Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
  8. La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa

Canalitzaran dos torrents de Montserrat per reduir el risc d’inundacions al monestir

Canalitzaran dos torrents de Montserrat per reduir el risc d’inundacions al monestir

Buhos publica 'No hi ha pla B' amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

Buhos publica 'No hi ha pla B' amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

Cine amb butaques reclinables i menjar gurmet

Cine amb butaques reclinables i menjar gurmet

La ‘romona’, la pizza fina dels Sartoria

La ‘romona’, la pizza fina dels Sartoria

Venen els clubs amb tecno gregorià

Venen els clubs amb tecno gregorià

El Bages celebra la seva tradició vitivinícola

El Bages celebra la seva tradició vitivinícola

L’Escala, mar i patrimoni

L’Escala, mar i patrimoni

El pantà de la Baells està ple i el Llobregat baixa amb molt cabal després de la pluja de dijous

El pantà de la Baells està ple i el Llobregat baixa amb molt cabal després de la pluja de dijous
Tracking Pixel Contents