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Primavera Sound tornarà l’import de les entrades de dia de dijous després de la cancel·lació de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal
L’organització del festival tornarà l’import de les entrades de dia de dijous després de la cancel·lació de diversos concerts per les inclemències meteorològiques
Leticia Blanco
Primavera Sound tornarà les entrades de dia de dijous després de la cancel·lació, entre d’altres, de tres dels seus caps de cartell per culpa de la pluja com Doja Cat, Massive Attack i Bad Gyal. Dilluns es detallarà l’operativa de devolució d’entrades de dia de dijous, ha anunciat l’organització en un comunicat. La mesura no contempla la devolució parcial per als usuaris que tenen l’abonament de tres dies.
El festival obrirà aquesta tarda les seves portes a les 15.45 hores «amb total normalitat» per començar la segona jornada en què els protagonistes seran The Cure, Addison Rae, Skrillex, Amaarae, Ralphie Choo i Slowdive, entre d’altres.
Després d’una nit plena de confusió, pluja i frustració per a milers d’assistents, que han criticat la mala comunicació del festival (la queixa més estesa a les xarxes socials és que la cancel·lació definitiva del concert de Massive Attack s’anunciés a Instagram), l’organització ha detallat el que ha passat: que l’alerta groga de Meteocat i Aemet i les condicions meteorològiques van obligar a aturar part de la programació «per motius de seguretat», i que les «fortes ratxes de vent de fins a 80 km per hora van forçar a cancel·lar actuacions previstes». «El protocol de seguretat establert dicta que amb ratxes de vent tan fortes no és segur realitzar concerts», diu el comunicat.
Les diferents ubicacions i mides dels escenaris expliquen que alguns haguessin de tancar i d’altres es mantinguessin oberts. Els escenaris CUPRA, Schwarzkopf i Port van seguir amb la seva programació i Plenitude, The Levi’s Warehouse i CUPRA Pulse també «van obrar gradualment la normalitat», segons el comunicat. No va ser el cas dels més grans, on havien d’actuar els caps de cartell.
El festival va intentar reprogramar les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal en els dos grans escenaris Estrella Damm i Revolut, i «al voltant de les 23:30, i comptant amb un pronòstic meteorològic més favorable, el festival va comunicar que l’actuació de Massive Attack començaria a les 00:30 sent aquesta la intenció tant de la banda com del festival», una cosa que finalment no va ser possible. «Al ser els dos escenaris més exposats a la pluja i al vent per la seva ubicació i la seva mida», expliquen, la seguretat no estava garantida.
El festival afirma compartir «la frustració i la tristesa del públic davant aquesta situació» i explica que «va prioritzar abans que res la seguretat de públic, artistes i treballadors».
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