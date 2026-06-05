MÚSICA
Súria, Pinós i Olius acullen la cloenda de les Espurnes Barroques
El Poble Vell de la localitat bagenca viurà dissabte a la tarda una representació operística i el surienc Roc Esquius prendrà part diumenge en el muntatge "Bach en somnis"
Regió7
L'òpera i Bach protagonitzen el darrer cap de setmana del festival Espurnes Barroques, que ha escampat la música per nombroses poblacions de la Catalunya Central durant el darrer mes. Entre els noms destacats de la cloenda del certamen hi ha el del surienc Roc Esquius, reconegut dramaturg i actor teatral que participa en un espectacle sobre la creació artística.
L'activitat s'iniciarà demà dissabte al matí (11 h) al pont de Buidasacs, a Clariana de Cardener, un municipi que irromp enguany en la programació de les Espurnes Barroques. L'assagista Ramón Andrés, l'antropòleg Manuel Delgado i la divulgadora botànica Elena Sixto guiaran una passejada a través de la qual es farà una reflexió sobre les plantes, la consciència i els estats alterats de percepció.
El celler Ladiferenta, de Castelladral, acollirà el darrer dels tres àpats de les Espurnes d'aquest any, un dinar entre vinyes amb degustació de vins i un recital de clavicèmbal i violoncel, en col·laboració amb l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc).
La darrera proposta del dissabte serà l'òpera "Il combattimento di Tancredi e Clorinda", de Monteverdi, a les 18.30 h d'aquest dissabte, a la plaça del Poble Vell. L'alegria de viure és el fil argumental de la versió de l'Ensemble Contratemps, una posada en escena amb diversos registres, entre els quals el circ. Si el motiu d'enguany del festival és el món dels somnis, aquest espectacle convida a transitar per la imaginació d'un bufó de la cort i per l'ideari estètic i visual del barroc, amb una quinzena d'intèrprets sobre l'escenari.
El diumenge es posarà en marxa a les 11 h a Sant Pere de Matamargó (Pinós), amb la representació del concert "Elkano: la primera volta al món". A partir d'obres d'Attaignant, Cantemir, Navarro i peces tradicionals, l'Euskal Barrok Ensemble recrearà el somni del navegant que va donar la volta a la Terra, un viatge que va iniciar Fernando Magalhaes, i que va culminar a Sevilla fa cinc segles havent recorregut per mars i oceans 69.333 km durant 1.128 dies.
A la tarda, es faran dues sessions de "Bach en somnis", la primera a les 17.30 h i la segona a les 19.30 h, al Molí dels Cups, a Olius. El muntatge combina la música per a violoncel sol de Bach (amb el solsoní Gerard Flotats), electrònica (amb el britànic Alexander Papp, compositor de la música) i teatre (amb el surienc Roc Esquius i Ernest Villegas, dirigits per Marc Angelet). La peça és una reflexió sobre la consciència artística i la realització dels somnis.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Com han acabat unes galetes d'una pastisseria de Manresa a La Revuelta?
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- Els comerciants del Centre Històric de Manresa llancen un crit conjunt: 'Cal que l'Ajuntament ens faci cas
- La inquietud per continuar aprenent atrau prop de 500 persones a USénior de Manresa