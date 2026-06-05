El temporal deixa el Primavera Sound passat per aigua i orfe de caps de cartell
Les actuacions de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal es cancel·len per la pluja
ACN
Ni Massive Attack, ni Doja Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound al Fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s’han acarnissat especialment a l’esplanada on s’ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s’han suspès a les nou del vespre, coincidint amb l’inici del temporal de vent i pluges. Fins a les onze de la nit no s’ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massive Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s’ha acabat anul·lant passada la una de la matinada per les condicions “climatològiques i tècniques”, amb milers d’assistents esperant ja a la zona.
La pluja, el vent i el fred han marcat la primera jornada oficial del macrofestival barceloní, en una nit protagonitzada per les cancel·lacions. A partir de les nou del vespre, les úniques notícies que han tingut els assistents han estat els rètols al costat dels escenaris del recinte anunciant la suspensió temporal de la programació ala principals escenaris, on també demanaven calma als assistents.
Mentrestant, milers de persones vagaven per recinte sense saber què passava, arrecerant-se sota les pèrgoles del Fòrum enmig del xàfec i la desinformació. L’organització ha informat d’una "suspensió temporal" d'algunes actuacions i que treballava per reprogramar-les. No ha estat fins passades les onze de la nit que s’ha concretat com i quan.
Altres concerts com els d’Oklou a l'escenari Cupra sí que s'ha celebrat. A les pantalles, l'organització ha demanat mantenir la calma, seguir les indicacions del personal de seguretat i estar atents a les pantalles i els canals oficials del festival per a noves actualitzacions.
Renaldo&Clara encenen el foc de la primera jornada
Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un de les primeres artistes en obrir el certamen ha estat Clara Viñals, la cantant i compositora de Renaldo&Clara, que ha tornat al Primera Sound dos anys després de l'últim cop, amb un nou disc sota el braç. A l'escenari Schwarzkopf, de format més reduït i davant d'un públic majoritàriament local, l'artista lleidatana ha desplegat la seva dolçor i el seu repertori de pop-pop que tant la caracteritzen, amb una fusió de sonoritats d'instruments orgànics, com la guitarra i el piano, amb la feina d'ordinador i instruments digitals.
El concert ha arrencat amb 'Repartit', un dels temes més exitosos de l'àlbum recentment estrenat, 'L'encant', juntament amb cançons també noves com 'M'hauria agradat', 'Loteria' o 'Amb tu podria estar'. Viñals, però, ha buscat l'equilibri amb senzills històrics de la banda, com 'Globus', 'L'amor fa calor' o, per a clausurar, 'S'està millor al carrer'.
Passats cinc minuts de dos quarts de set, ha estat el torn de Blood Orange, nom artístic del cantant, compositor i productor britànic Devonté Hynes, amb la seva mescla d'R&B alternatiu i soul progressiu. Ho ha fet en un dels grans escenaris del festival, el Revolut, davant milers de persones, algunes de les quals reservant energies a la gespa a l'espera dels caps de cartell. Ha deixat per al final alguns dels seus èxits, com 'Champagne Coast' i 'Charcoal Baby'.
A l'altre gran escenari del costat, l'Estrella Damm, li ha agafat el relleu una de les promeses del pop i l'R&B, Ravyn Lenae, arribada des de Chicago. Davant un públic entregat, ha fet un espectacle de cant i coreografia, jugant amb una bastida d'obra instal·lada damunt l'escenari. "Hem somniat estar aquí durant molt de temps", ha confessat l'artista nord-americana, abans d'interpretar cançons com 'One Wish' o 'Love Me Not'.
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