La Vermuteria Santa Rita es vesteix aquest dissabte de vespreig artístic
Música, fotografia i pintura conviuran en una nova edició del Santa Ritme, una jornada que vol posar a primera línia l’activitat cultural al Barri Antic
Santa Ritme i que no s’aturi. La Vermuteria Santa Rita de Manresa (Carrer cap del Rec, 20 i plaça de Karl Marx) serà aquest dissabte l’escenari, de les 5 de la tarda a les 11 de la nit, d’un vespreig artístic que unirà música, fotografia i pintura. Com explica Vicky Garcia, propietària de l’establiment i activista del Barri Antic, la intenció és promoure «activitat cultural al barri amb la intenció que vingui molt públic a gaudir-la». El Santa Ritme, que arriba a la cinquena edició, l’organitzen entre la mateixa Vicky Garcia, Alex Pérez, conegut artísticament com a Max Töwe i vinculat a l’escena underground manresana, i la polifacètica navarclina Júlia Collado, cantant, compositora, productora musical i gestora cultural.
Garcia, Pérez i Collado ja van muntar l’any passat un Santa Ritme que se celebrava, unint també disciplines artístiques, cada quinze dies. Enguany, explica Garcia, la jornada cultural es concentra en una tarda. El Santa Ritme engegarà a 1/4 de 6 amb un Dj set de benvinguda i a 3/4 de 7 de la tarda hi haurà l’actuació de Gorila Girl, el projecte de Dj de Júlia Collado, que el 2024 publicava Z nombre complex, un àlbum de pop experimental que va marcar un punt d’inflexió en el seu so. La navarclina ha col·laborat amb artistes com Clara Peya, Mar Pujol i Habla de Mí en Presente, ha compartit escenari amb Arlo Parks i Lewis Ofman a Madrid i Barcelona, i ha actuat en festivals com People & Culture a Berlín.
Després, a 2/4 de 9 del vespre serà el torn dels bagencs El Patio, que proposaran un concert de música d’arrel llatina tradicional amb un repertori que versiona clàssics com els signats pel llegendari duet de salsa format per Ruben Blades i Willie Colón, fins a adaptacions de temes més moderns. Tot, a ritme de guaguanco, timba, salsa o rumba. La música continuarà de 10 a 11 de la nit amb el Dj Nicolas d Angel. Amb una formació musical vinculada al jazz i amb influències que van del dub house al leftfield, les seves sessions busquen construir narratives sonores atmosfèriques i d’evolució lenta.
Durant la tarda, la fotògrafa Yolanda López retratarà «trobades, cossos, complicitats i moments de desinhibició compartida» per construir una peça visual que es presentarà pròximament. López utilitza la imatge com una manera de preservar la memòria emocional dels espais i de les persones que els habiten. I, finalment, l’artista i muralista gironí Jofre Oliveras, que treballa principalment en espais públics i fa servir l’art com un mitjà per interactuar amb les comunitats, farà una instal·lació en directe en les parets del túnel que uneix la vermuteria amb la plaça.
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