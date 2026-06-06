Olivia Rodrigo protagonitzarà un concert sorpresa al Primavera Sound
La cantant actuarà a l'escenari Occident pocs dies abans de la sortida de 'You seem pretty sad for a girl so in love'
Pere Francesch (ACN)
Hi havia molta expectació i secretisme al voltant del concert sorpresa del Primavera Sound 2026. Finalment, el secret s'ha revelat: Olivia Rodrigo actuarà al festival a les 22.25 hores a l'escenari Occident. El directe de la cantant, guanyadora de tres premis Grammy, serà l'avantsala del llançament del seu nou disc 'You seem pretty sad for a girl so in love'. El Primavera Sound ha celebrat que quan falten sis dies per la publicació del seu treball, la cantant hagi escollit el festival barceloní per preestrenar-lo. Olivia Rodrigo té previst oferir l'any que ve quatre actuacions, l'1, 2, 5 i 6 de maig al Palau Sant Jordi en el marc de la gira 'The unraveled tour'.
Una altra sorpresa d'aquest dissabte és Skrillex aka Sonny convidarà a l'escenari Cupra a amics com Four Tet, Arca, Blawan, RHR i el mateix Skrillex posaran música a la pista de ball oficial del festival.
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