CRÍTICA / TEATRE
Un passeig nostàlgic i reeixit pel teatre musical
Daniel Anglès, Pilar Capellades i Sergi Cuenca celebren trenta anys rememorant els clàssics del gènere en l'espectacle "Tu, jo, ,,, i vosaltres ... i les cançons", al Kursaal de Manresa
L’important era que aquella primera essència, aquell perfum, es mantinguessin. Potser ha canviat alguna nota i alguna fragància ha evolucionat. El pas del temps és així.
Trenta anys després del seu pas per Manresa (bé, vint-i-nou i escaig essent rigorosos i precisos), on feien la seva primera funció fora d’un escenari barceloní, la companyia El musical més petit va tornar a Manresa el primer divendres de juny amb una renovada però mantinguda versió del mític "Tu, jo, ell, ella… i Webber i Schönberg". Un muntatge que va marcar un abans i un després en el panorama del teatre musical català, naturalment, sense oblidar el camí obert per companyies, directors i intèrprets anteriors.
Aquell primigeni muntatge es recupera en el seu trentè aniversari sota el títol "Tu, jo, ... i vosaltres… i les cançons". Una renovada creació de dos dels fundadors de la companyia, Daniel Anglès i Pilar Capellades, que pugen de nou a l’escenari per posar veu a grans clàssics del teatre musical del West End i de Broadway i ara, en aquesta nova proposta, amb noves incorporacions al repertori. Trenta anys donen per noves produccions i nous hits musicals. Anglès i Capellades estan acompanyats al piano per Sergi Cuenca, de Puig-reig. El nombre d’intèrprets s’ha reduït tot i que, en un precís moment, a l’escenari va aparèixer Susanna Domènech, una de les intèrprets del muntatge original i fundadora de la companyia, en la interpretació del medley de peces pertanyents al musical "Evita"; i va fer-ho amb una força i energia dignes d’elogi, donant un contrapunt dinàmic a la línia que s’havia establert a escena. Però tot i la reducció d’intèrprets, la naturalesa del muntatge es manté.
Tota una declaració d’intencions arrencar amb "Com si mai haguéssim dit adeu", pertanyent a "Sunset Boulevard" i amb tot a favor, encara esgrimeixin un "Encara ens impressiona que ens vingueu a veure".
Una alteració en l’ordre i en el contingut del recordat muntatge, però les totèmiques columnes com "Els miserables", "El fantasma de l’òpera" i "Evita" es mantenen i s’hi han sumat noves incorporacions com "Martin Guerre", "Joseph and his amazing technicolour dreamcoat", entre d’altres. No és el primer aniversari que celebren i rememoren del muntatge antecedent. Els trenta anys de carrera han estat prolífics amb espectacles com "El somni de Mozart", "Un cop més… una mica de música", "Casta Diva", "Jugant a Rodgers", ... fins a un total de deu muntatges, i per això la influència i presència de la seva evolució escènica és inevitable.
La càrrega nostàlgica de la peça hi és implícita i no la poden ni la volen evitar. Un dels moments més reeixits i aconseguits, segueix essent amb el clàssic "Els miserables", que s’ha mantingut determinat i efectiu en el repertori del muntatge amb una petita, però plàstica i efectiva proposta escènica que dona força i solvència.
"Tu, jo, ... i vosaltres… i les cançons" és un bonic i ben reeixit passeig melangiós, especialment pels més nostàlgics de l’escena musical, ben presents divendres a la sala gran del teatre Kursaal que, dempeus i amb aplaudiments, acomiadaven el treball de la companyia.
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