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CRÍTICA / TEATRE

Un passeig nostàlgic i reeixit pel teatre musical

Daniel Anglès, Pilar Capellades i Sergi Cuenca celebren trenta anys rememorant els clàssics del gènere en l'espectacle "Tu, jo, ,,, i vosaltres ... i les cançons", al Kursaal de Manresa

Sergi Cuenca, Pilar Capellades i Daniel Anglès, d'esquerra a dreta

Sergi Cuenca, Pilar Capellades i Daniel Anglès, d'esquerra a dreta / DAVID RUANO

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Assumpta Pérez Treviño

Assumpta Pérez Treviño

Manresa

L’important era que aquella primera essència, aquell perfum, es mantinguessin. Potser ha canviat alguna nota i alguna fragància ha evolucionat. El pas del temps és així.

Trenta anys després del seu pas per Manresa (bé, vint-i-nou i escaig essent rigorosos i precisos), on feien la seva primera funció fora d’un escenari barceloní, la companyia El musical més petit va tornar a Manresa el primer divendres de juny amb una renovada però mantinguda versió del mític "Tu, jo, ell, ella… i Webber i Schönberg". Un muntatge que va marcar un abans i un després en el panorama del teatre musical català, naturalment, sense oblidar el camí obert per companyies, directors i intèrprets anteriors.

Aquell primigeni muntatge es recupera en el seu trentè aniversari sota el títol "Tu, jo, ... i vosaltres… i les cançons". Una renovada creació de dos dels fundadors de la companyia, Daniel Anglès i Pilar Capellades, que pugen de nou a l’escenari per posar veu a grans clàssics del teatre musical del West End i de Broadway i ara, en aquesta nova proposta, amb noves incorporacions al repertori. Trenta anys donen per noves produccions i nous hits musicals. Anglès i Capellades estan acompanyats al piano per Sergi Cuenca, de Puig-reig. El nombre d’intèrprets s’ha reduït tot i que, en un precís moment, a l’escenari va aparèixer Susanna Domènech, una de les intèrprets del muntatge original i fundadora de la companyia, en la interpretació del medley de peces pertanyents al musical "Evita"; i va fer-ho amb una força i energia dignes d’elogi, donant un contrapunt dinàmic a la línia que s’havia establert a escena. Però tot i la reducció d’intèrprets, la naturalesa del muntatge es manté.

Tota una declaració d’intencions arrencar amb "Com si mai haguéssim dit adeu", pertanyent a "Sunset Boulevard" i amb tot a favor, encara esgrimeixin un "Encara ens impressiona que ens vingueu a veure".

Una alteració en l’ordre i en el contingut del recordat muntatge, però les totèmiques columnes com "Els miserables", "El fantasma de l’òpera" i "Evita" es mantenen i s’hi han sumat noves incorporacions com "Martin Guerre", "Joseph and his amazing technicolour dreamcoat", entre d’altres. No és el primer aniversari que celebren i rememoren del muntatge antecedent. Els trenta anys de carrera han estat prolífics amb espectacles com "El somni de Mozart", "Un cop més… una mica de música", "Casta Diva", "Jugant a Rodgers", ... fins a un total de deu muntatges, i per això la influència i presència de la seva evolució escènica és inevitable.

La càrrega nostàlgica de la peça hi és implícita i no la poden ni la volen evitar. Un dels moments més reeixits i aconseguits, segueix essent amb el clàssic "Els miserables", que s’ha mantingut determinat i efectiu en el repertori del muntatge amb una petita, però plàstica i efectiva proposta escènica que dona força i solvència.

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"Tu, jo, ... i vosaltres… i les cançons" és un bonic i ben reeixit passeig melangiós, especialment pels més nostàlgics de l’escena musical, ben presents divendres a la sala gran del teatre Kursaal que, dempeus i amb aplaudiments, acomiadaven el treball de la companyia.

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