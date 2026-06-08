El Barri Antic de Manresa es transforma en Rio de Janeiro pel rodatge de "Los niños del Brasil"
Els preparatius per al rodatge de la sèrie de Netflix Los niños del Brasil ja es comencen a veure en les façanes dels edificis de plaça Llisach
Els preparatius per al rodatge de la sèrie de Netflix Los niños del Brasil ja es comencen a veure en les façanes dels edificis del Barri Antic de Manresa. Aquest matí, l'equip de producció ha estat treballant a la plaça Llisach i al carrer Piques per transformar els carrers manresans en la ciutat de Rio de Janeiro. De l'hotel Aurora, al bar Do Galo (O melhor bar da cidade Rio de Janeiro), passant per mural que cobreix tota una paret per a anunciar un servei de taxis 24 hores. Aquest matí, una grua estava situant el rètol de l'hotel en un dels balcons i els operaris del departament d'art treballaven a peu de carrer per muntar els decortas i l'atrezzo. El rodatge està previst que comenci aquesta tarda i que, previsiblement, s'allargui fins aquest dimarts a la nit.
Aquesta producció internacional, del creador de The Crown, Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'Unorthodox, Shira Haas. La minisèrie està basada en la novel·la homònima (Los chicos del Brasil) escrita per Ira Levin el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal, que el 1978 va tenir una adaptació cinematogràfica.
La minisèrie está ambientada al llarg de tres dècades, des de finals de la Segona Guerra Mundial fins als anys 1970. La trama es desenvolupa principalment a Sud-amèrica, on els líders nazis es van amagar després de la caiguda del Tercer Reich, i en diferents localitzacions d'Europa i els Estats Units.
La col·locació de decorats en les façanes dels carrers i la filmació, com ja va anunciar l'ajuntament, afecten la mobilitat en diferents carrers del Barri Antic. Així, aquest dilluns i aquest dimarts fins a les 8 del vespre, està tancar al trànsit de l'esmentada plaça Llisach; carrer Piques (al tram entre plaça d'en Creus i carrer Na Bastardes); carrer Na Bastardes (tram entre carrer Vallfonollosa i carrer Sant Miquel); i Baixada Na Bastardes. I, a partir de les 18.30 h i fins la 1.30 h (d'aquest dilluns i dimarts) s'afegeixen al tancament els carrers Vallfonollosa, Baixada de la Seu; carrer Fontanet, plaça d’en Creus i plaça de la Reforma (tram entre el passeig de la República i plaça d’en Creus)
Des de divendres, al pàrquing del Congost s'ha habilitat una zona de logística per al rodatge en la qual ja es poden veure aparcats els trailers amb el material i les caravanes per a l'equip artístic. L'estacionament en aquest espai està prohibit fins aquest dimarts.
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