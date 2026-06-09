CINEMA
"Com a últim recurs, anirem al jutjat a demanar mesures cautelars": el conflicte entre l'Ajuntament de Puigcerdà i el Cerdanya Film Festival entra en via morta
La celebració del certamen a la capital ceretana continua a l'aire i el director Jordi Forcada denuncia que el consistori només els posa pals a les rodes
L'Ajuntament de Puigcerdà i el Cerdanya Film Festival continuen sense resoldre el conflicte que amenaça la celebració del certamen aquest proper mes d'agost a la capital comarcal. Tot i que des del consistori es va emetre divendres un comunicat afirmant que "en cap moment, s'ha plantejat bloquejar" la celebració de l'esdeveniment, el seu director, Jordi Forcada, ha assegurat que l'administració local "no vol cap diàleg" i que, com a últim recurs, "demanarem mesures cautelars" al jutjat per garantir la dissetena edició. "Si ens les deneguen, activarem un pla B", conclou el responsable del projecte, obrint la porta a traslladar una bona part de l'activitat a un altre municipi pirinenc.
"Vam entrar una instància que és igual a la de l'any passat, però encara no ens ha respost", explica Forcada sobre el procediment habitual de relació amb l'Ajuntament que fins ara ha permès celebrar el festival al Casino Ceretà. "Ens han enviat dos oficis, però això no és una resposta, l'administrat té dret a rebre una resposta de l'administració", afegeix.
En la nota oficial, el consistori liderat per l'alcalde Joan Manel Serra (Impulsem Puigcerdà-ERC) manifesta el "compromís ferm amb la cultura" i destaca que "es reconeix el valor i la trajectòria del Cerdanya Film Festival dins del panorama cultural del territori". A continuació, el comunicat expressa que "des del primer moment, s’ha treballat per facilitar la celebració del festival dins d’un marc compatible amb la programació cultural del municipi, la disponibilitat dels espais públics i el criteri d’equitat que regeix l’accés i l’ús dels equipaments municipals per part del conjunt d’entitats i activitats que es desenvolupen a Puigcerdà al llarg de l’any. En aquest sentit, s’han ofert espais i dates disponibles amb l’objectiu de garantir la celebració del festival en coordinació amb la resta d’activitats culturals i socials programades als equipaments municipals durant el període estival".
El Casino Ceretà, al mig del conflicte
El festival se celebra les dues primeres setmanes completes d'agost al Casino Ceretà i, per aquest motiu, en la petició que fan els organitzadors cada any hi ha la necessitat de disposar d'uns dies previs i un parell a posteriori per muntar i desmuntar. L'espai, però, és ara un motiu central de controvèrsia. "Demanem un pla d'incendis, un pla de baixa tensió i un pla de càrregues", exposa Forcada: "nosaltres subcontractem empreses i bé que els hem de donar un pla d'autoprotecció". En anys anteriors, afegeix, "nosaltres vam pagar un pla d'autoprotecció propi". I, en un altre exemple de la incomprensió que sent Forcada, "ens vam gastar nou mil euros en un aire condicionat per climatitzar la sala i aquest any ja no ens el deixen instal·lar".
La versió de l'Ajuntament expressada en el comunicat, és que el Casino Ceretà "continua acollint activitats culturals amb normalitat" i "ha estat seu del festival en diferents edicions sense incidències destacables". No obstant això, afegeix, "els requisits tècnics i organitzatius plantejats enguany, però, comporten necessitats superiors a les possibilitats tècniques, logístiques i humanes que actualment pot assumir el municipi, motiu pel qual s’ha demanat a l’organització una revisió de la proposta presentada per tal de garantir una celebració viable, segura i adequada a les possibilitats reals dels equipaments municipals".
La inconcreció està portant el Cerdanya Film Festival a "perdre subvencions, patrocinis i la possibilitat de contractar els concerts". En el cas que hagin de recórrer als tribunals per obtenir mesures cautelars i no hi hagi una entesa, Forcada té clar que també interposaran una demanda "per danys i perjudicis". El director del certamen diu que "volen que me'n vagi i perdi el dret sobre les dates".
En aquest sentit, Forcada denuncia que l'Ajuntament ha programat el 13 d'agost al Casino Ceretà un concert del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Una coincidència que, a parer de l'organitzador, és plenament intencionada per lesionar el Cerdanya Film Festival.
Per tot plegat, "ens donem encara un marge de quinze dies" abans d'arribar a les últimes conseqüències. Jordi Forcada, així mateix, vol deixar clar que "jo no cobro ni un euro" per muntar el festival i que "no m'he ficat mai en política".
Un manifest d'entitats i particulars
La Fundació Cerdanya Cinema, organitzadora del Cerdanya Film Festival, és una de les associacions promotores d'un manifest de denúncia de l'estat de la cultura a Puigcerdà que s'ha fet públic aquest dilluns enmig de la controvèrsia sobre el futur del certamen. Sota el títol "Quan la societat civil topa amb la inèrcia institucional", i tal com afirmen els implicats, el comunicat té l'adhesió del Grup de Recerca de Cerdanya, Puigcerdà Music, l'Associació cultural de promoció del cinema de Puigcerdà i una seixantena de particulars. Tothom qui vulgui, apunten, s'hi pot sumar.
"Proposem que les coses es parlin, les activitats es coordinin i no hi hagi amiguismes en la concessió de subvencions", afirma Forcada. Així mateix, el manifest reclama que un 2 per cent del pressupost municipal es destini a cultura". Els signants denuncien que "la cultura s'aguanta gràcies al gran esforç que es fa des del teixit associatiu amb recursos cada cop més precaris". En aquest sentit, asseguren que "quan l'Ajuntament anuncia un pressupost de 100.000 euros per a Cultura, la ciutadania ha de saber que la immensa majoria d'aquests diners no arriben mai al teixit associatiu, sinó que es queden pel camí, absorbits per la mateixa maquinària municipal".
El manifest conté un decàleg de peticions, entre les quals que "l'Ajuntament deixi d'actuar com una promotora privada que busca rèdit econòmic i passi a ser un servei públic que nodreix i acompanya les entitats". També s'exigeix un "Pla de manteniment i inversió urgent per solucionar les mancances tècniques (calefacció, ventilació, so, il·luminació, accessibilitat, seguretat, humitats) que actualment incompleixen la normativa, malmeten la qualitat de les activitats i donen mala imatge a la vila".
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