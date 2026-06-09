Manresa i Montserrat donen la benvinguda al Papa Lleó XIV en el vídeo de la Generalitat
L'anunci, d'un minut de durada, es va filmar a la capital del Bages el 18 de maig en espais com l'Anònima, el Campus Universitari i el Museu del Barroc
"Hola! Has pensat que un 'Hola' pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo". Amb aquestes frases i la trobada de dos excursionistes a la muntanya de Montserrat comença l'espot de la Generalitat per donar la benvinguda al Papa Lleó XIV. Un anunci que ha generat certa controvèrsia per la simplicitat estètica i argumental i que basa el missatge en la tradició, la cultura popular i els símbols: dels castellers a les gralles, passant pels capgrossos, la sardana i la diada de Sant Jordi. No hi falta ni la Sagrada Família ni les obres de Gaudí i una Montserrat molt omnipresent.
L'anunci, d'un minut de durada i més enllà dels tòpics, té com a escenaris diferents indrets de Manresa. A la capital del Bages van rodar el passat 18 de maig i en el vídeo es poden veure imatges de la filmació a l'exterior de l'antiga fàbrica de l'Anònima, al Campus Universitari de Manresa i al Museu del Barroc de Catalunya. L'espot acaba amb un "Hola món, hola Papa Lleó XIV. Benvinguts a catalunya". Produït pel mateix Govern de la Generalitat i com explica la mateixa institució, la campanya per donar la benvinguda al pontífex "vol projectar Catalunya com una terra d’acollida i de convivència. Per això, la publicitat mostra un país que és punt de trobada i un lloc obert al món, perquè la unió, la diversitat i el diàleg sempre han format part de la nostra cultura".
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