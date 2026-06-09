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LLIBRES

La manresana Cristina Gavilán busca suports per publicar un conte sobre els parts prematurs

L'autora parla de la seva experiència personal en un projecte que cerca mecenes a la pàgina edita.cat

Fragment de l'anunci promocional del projecte &quot;Ganes d'estar amb tu&quot;

Fragment de l'anunci promocional del projecte "Ganes d'estar amb tu" / IMATGE PROMOCIONAL

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Regió7

Manresa

La manresana Cristina Gavilán Xuriguera ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per poder obtenir els 5.490 euros necessaris per editar el conte infantil "Ganes d'estar amb tu", que plasma en col·laboració amb l'il·lustrador Daniel Pozo Martínez l'experiència de tenir un fill prematur. El projecte parteix de l'experiència personal de Gavilán i tothom qui vulgui contribuir-hi pot entrar a la pàgina edita.cat i fer la seva aportació.

Tal com explica Gavilán, "Ganes d'estar amb tu" és "un projecte molt personal que neix de la mateixa experiència com a pares. El naixement abans d’hora de la meva filla ens va agafar per sorpresa i ens va portar a viure un inici ple d’incerteses, però sobretot, ple d’amor".

L'autora vol explicar el seu cas particular per ajudar altres famílies que es puguin trobar en el mateix tràngol. Gavilán és conscient que "cada infant prematur viu una història diferent" i, per tant, el conte està pensat perquè "cada família el pugui adaptar a la seva realitat".

Cristina Gavilán és mestra d'educació primària i mare de la Gala. Per la seva part, Daniel Pozo va estudiar disseny gràfic a l'Escola d'Art de Manresa i és el tiet de la petita.

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En la pàgina edita.cat, hi ha les recompenses que pertoquen a cada donació en el cas que s'arribi a assolir l'objectiu econòmic proposat. La publicació es farà en el segell El Cep i la Nansa.

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