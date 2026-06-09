Quan la plaça Llisach de Manresa es va convertir en la Rua do Castelo
Els preparatius per al rodatge de la sèrie de Netflix «Los niños del Brasil» van reunir ahir al Passeig de la República desenes de curiosos amb molta paciència
La filmació, amb el director Alex Gabassi i l’actriu Shira Haas, i un equip de més de 150 persones, va començar al vespre i s’havia d’allargar fins a la matinada
Rua do Castelo. És el nom fictici que tindrà la plaça Llisach de Manresa a la sèrie de Netflix Los niños del Brasil. Un bonic Escarabat blau cel d’època baixant pel carrer Fontanet va donar ahir al vespre el tret de sortida a un rodatge que estava previst que s’allargués fins a la matinada, amb escenes a la planta baixa de la Casa Llisach, edifici senyorial del segle XIX que havia acollit durant dècades els antics Mobles Pich, reconvertit per a la petita pantalla en l’hotel Aurora i el bar Do Galo (O melhor bar da cidade Rio de Janeiro). I si la plaça Llisach serà Rua do Castelo, Manresa es transformarà en Rio de Janeiro.
Més de 150 persones -amb més d’una desena de camions repartits pel Barri Antic- van treballar ahir en la preparació de la jornada fílmica, presidida per una gran plataforma elevadora per sostenir un focus gegant i un croma portàtil per al rodatge d’exteriors. Tres cotxes d’època (un Gordini, un Vanguard i l’Escarabat) completaven a darrera hora l’attrezzo que al llarg de tot el dia havien muntat els operaris del departament d’art per transformar el carrer: des del mural que cobria tota una paret per a anunciar un servei de taxis 24 hores fins a mudar de pell el bar restaurant Vermell, que a la pantalla serà una llibreria de segona mà i una merceria. Tot, ben immortalitzat -fotos i vídeos que ompliran les xarxes- per les desenes de curiosos que es van aplegar, sobretot al vespre, al Passeig de la República, darrere d’unes tanques estratègiques que delimitaven l’entrada a la plaça Llisach. La millor vista, però, la dels veïns del davant de la Casa Llisach, amb una panoràmica privilegiada de tot el que passava a la plaça.
La minisèrie està basada en la novel·la homònima (Los chicos del Brasil) escrita per Ira Levin el 1976 i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal, que el 1978 va tenir una adaptació cinematogràfica. Ahir, la primera escena que va dirigir el director Alex Gabassi simulava l’arribada d’un cotxe a l’Hotel Aurora. Entre els actors protagonistes que ahir van trepitjar Manresa hi havia l’actriu Shira Haas (Unorthodox) i, estava previst, també, que rodés entrada la nit August Diehl (Maleïts malparits), que interpreta el rol del científic nazi Meinhardt. La filmació també havia de passar pel carrer Vallfonollosa i tornarà a finals de juny a Manresa. A més de Diehl i Haas, aquesta producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, la protagonitzen l’actor de Succession, Jeremy Strong, l’actriu Gilllian Anderson i el català Daniel Brühl. La zona de logística es va repartir entre el pàrquing del Congost -amb els tràilers i les caravanes de l’equip- i l’Anònima.
La sèrie està ambientada al llarg de tres dècades, des de finals de la Segona Guerra Mundial fins als anys 1970. La trama es desenvolupa principalment a Sud-amèrica, on els líders nazis es van amagar després de la caiguda del Tercer Reich, i en diferents localitzacions d’Europa i els Estats Units. De moment, el rodatge ha passat per Berlín, algunes localitzacions de Bulgària, Madrid i, de Catalunya, a més de Manresa, La Garriga.
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