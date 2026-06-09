TEATRE
Robert Canet estrena el text teatral que va guanyar el premi El Galliner
La funció de la comèdia "Gens familiars" d'aquest dimecres no té entrades a la venda però queden localitats per la sessió del divendres
Regió7
L'obra guanyadora del premi El Galliner de textos teatrals de l'any passat, inclòs en els Premis Lacetània, la comèdia d'embolics "Gens familiars", de Robert Canet, s'estrena avui a la sala petita del Kursaal de Manresa amb les entrades exhaurides. Per aquest motiu, es programa una segona funció per al divendres (20 h), per a la qual encara hi ha localitats a la venda.
Robert Canet va obtenir la setena edició del guardó amb la història d'una famíila que intenta ser normal sense aconseguir-ho. "Gens familiars" és un muntatge entre la comèdia d'embolics, la telenovel·la i la sitcom que situa l'acció en una reunió familiar en la qual els pares volen fer el testament vital. Un tràmit aparentment senzill que esclata durant el vespre, amb converses que obren focs nous amb humor i retrets.
El mateix Canet dirigeix la posada en escena de la seva peça, que interpreten els manresans Pere Font, Imma Torrecillas, Judit Aguilera, Mireia Pons i Oriol Miras. Estudiant de periodisme, Canet va guanyar el Premi Josep Maria Aloy de Narrativa Jove, també dels Lacetània, fa tres anys, i enguany ha estat l'autor de la 69a Innocentada "Cossos sants: el retorn".
Les entrades per la funció del divendres es poden adquirir al preu de 10 euros a www.kursaal.cat i a les taquilles (matins de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h; i tardes de dimarts a dissabte, de 18h a 20h).
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