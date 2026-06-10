Rodatges
Aurora, un nom d'hotel i de sala de cinema quan Netflix roda a Manresa
La sèrie "Hache" va batejar el Casino com a Cinema Aurora i la sèrie "Los niños del Brasil" ho ha fet amb l'hotel de la Casa Llisach
Els departaments d'art són essencials en els rodatges per transformar Manresa en la Girona dels setanta o la Barcelona dels seixanta. El darrer cas, el rodatge de Los niños del Brasil, en què la plaça Llisach s'ha convertit en un carrer de Rio de Janeiro. I en els diferents rodatges que ha acollit la capital del Bages i que han reconvertit l'espai públic en escenaris ficticis, dos han utilitzat la mateixa paraula per donar nom a un establiment: Aurora
Si Los niños del Brasil han convertit part de la Casa Llisach en l'Hotel Aurora, l'equip de la sèrie Hache, que es va rodar a Manresa entre el 2018 i el 2020, va transformar la llavors botiga Centregràfic (ara Glaç Wine) en l'entrada del local nocturn Club Albatros i l'entrada del Centre Cultural el Casino en el Cinema Aurora. Allí es podien veure els cartells de pel·lícules com La moza del cántaro, amb Paquita Rico, o El emigrante. Ambdues produccions són de la plataforma Netflix.
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