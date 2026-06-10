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Cine

Disney+ amplia el seu catàleg en català: llista de les noves 37 pel·lícules que ja es poden veure doblades

S’incorporen 30 pel·lícules d’imatge real i quatre d’animació, la majoria provinents del catàleg de 20th Century Studios, adquirit per Disney el 2019

‘Sol a casa’ ja es pot veure en català.

‘Sol a casa’ ja es pot veure en català. / EPC

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Regió7

Manresa

L’oferta de continguts en català a les plataformes audiovisuals continua creixent. Disney+ ha incorporat 37 doblatges gràcies al tret de sortida de la col·laboració entre Disney, el Departament de Política Lingüística i 3Cat. D’aquesta manera, la plataforma passa a oferir 128 títols en català. És el primer lot de doblatges de 3Cat que la plataforma incorpora al seu catàleg i destaquen obres com ‘El diable és vesteix de Prada’, ‘Sol a casa’, ‘Alien’, ‘El sisè sentit’, ‘El cigne negre’ o ‘Braveheart’, entre moltes d’altres.

Amb l’inici del nou acord, s’afegeixen a Disney+ 30 pel·lícules d’imatge real, quatre d’animació i tres d’imatge real combinada amb animació. La majoria (27) provenen del catàleg de 20th Century Studios, que va ser adquirida per The Walt Disney Company el 2019. Cinc són produccions de Walt Disney Pictures i la resta són de Touchstone, Hollywood Pictures i Buena Vista. Aquesta incorporació s’emmarca dins del conveni firmat entre la Generalitat i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per facilitar que els doblatges elaborats per 3Cat arribin també a les plataformes.

Els títols que s’han afegit a Disney+ són els següents:

  1. A la corda fluixa 
  2. Aigua per a elefants 
  3. Alien 
  4. Alien versus Predator
  5. Bàsil, el detectiu búlgar 
  6. Big 
  7. Braveheart
  8. Brooklyn
  9. Camí de perdició 
  10. El cigne negre 
  11. El club dels poetes morts 
  12. El dia de demà 
  13. El diable és vesteix de Prada 
  14. El planeta dels simis (1968) 
  15. El regne del cel 
  16. El sisè sentit 
  17. El vol del Fènix 
  18. Els pingüins del senyor Popper
  19. Els rescatadors 
  20. Entre copes 
  21. Garfield 2 
  22. Hitchcock 
  23. Jo, robot 
  24. Joy
  25. La proposta 
  26. L’aprenenta de bruixa
  27. L’exòtic Hotel Marigold
  28. Monuments men
  29. Oliver i companyia 
  30. Petita miss Sunshine
  31. Qui ha enredat en Roger Rabbit? 
  32. Sol a casa 
  33. Sol a casa 2: Perdut a Nova York 
  34. Speed
  35. Taran i la caldera màgica 
  36. Un bon any 
  37. Valors ocults 

Entre els títols que Disney+ ja oferia en català es troben els films que s’han doblat gràcies al suport del Departament Política Lingüística, com ‘Hoppers’, ‘Zootròpolis 2’, ‘Elio’, ‘Vaiana 2’, ‘Del revés 2’ i ‘El regne del planeta dels simis’, així com algunes produccions catalanes com la sèrie ‘El mal invisible’.

El català a les plataformes

El Departament de Política Lingüística treballa amb distribuïdores i plataformes per incrementar la seva oferta en llengua catalana. Des del 2023, s’han enviat més de 600 àudios de 3Cat a plataformes com HBO Max, que ja inclou prop de 150 pel·lícules i 500 capítols de sèrie, com ‘Diaris de vampirs’, ‘Fringe’ o ‘L’amiga genial’.

En el cas de Netflix, ja s’han afegit més de 120 doblatges de 3Cat, entre els últims que la plataforma ha afegit, hi ha les trilogies d’‘El cavaller fosc’ i ‘Ressaca a Las Vegas’, els films ‘El curiós cas de Benjamin Button’, ‘Wonder Woman’ i ‘L’home d’acer’ i set films de Ghibli com ‘El meu veí Totoro’, ‘El castell al cel’ i ‘El castell ambulant’. A Filmin poden veure’s en català ‘Allò que el vent s’endugué’, ‘La vida de Brian’, ‘Perseguit per la mort’ d’Alfred Hitchcock, ‘Algú va volar sobre el niu del cucut’, ‘American History X’ i ‘Victor/Victòria’. 

La incorporació de doblatges de 3Cat és una de les actuacions del Departament de Política Lingüística per impulsar els continguts en català a les plataformes audiovisuals, entre les quals també hi ha una línia d’ajudes específica per al doblatge i la subtitulació. A través d’aquesta línia, el 2025 es va recolzar el doblatge de 349 pel·lícules i 29 temporades de sèrie, i la subtitulació de 342 pel·lícules i 23 temporades de sèries.

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Entre els títols subvencionats hi ha els films ‘Nuremberg’, ‘Ara em veus 3’, ‘Furiosa’: De la saga Mad Max, ‘Els pecadors’, ‘Twisters’ i les sèries ‘Hunter x Hunter’, ‘Guardians de la nit’, ‘El primer matrimoni d’en George i la Mandy’ i ‘Duster’. Durant els últims 10 anys, el Departament de Política Lingüística ha recolzat l’elaboració de més de 2.300 doblatges i 6.600 subtítols de llargmetratges, a més de 100 doblatges i 470 subtítols de temporades de temporades de sèries.

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