Visita inesperada en el rodatge de "Los niños del Brasil" a Manresa
El matrimoni format pel Jaume Pich i l'Ester Macià, de la botiga Mobles Pich, que havia tingut el seu establiment en la Casa Llisach, entren en els baixos que havien estat "casa seva" abans de la filmació
La Rua do Castelo en què es va reconvertir la plaça Llisach de Manresa en el rodatge de la producció de Netflix Los niños del Brasil i els ficticis Hotel Aurora i el bar Do Galo, a la planta baixa de la històrica (i real) Casa Llisach, situada entre el carrer de les Piques, la plaça de Llisach i el passeig de la República, van rebre aquest dilluns uns visitants molt especials: el matrimoni format pel Jaume Pich i l'Ester Macià, de la botiga Mobles Pich, que havia tingut el seu establiment en aquest edifici durant dècades. De fet, en Jaume Pich, explicava emocionat, que hi havia nascut el 1943. Ara té 83 anys. El negoci el va aixecar el seu avi el 1905, quan el va fundar al carrer Sant Bartomeu.
Enmig de curiosos que buscaven algun famós per fotografiar o, senzillament, gravar la transformació de la plaça en un carrer de Rio de Janeiro amb voreres estretes i bonics cotxes d'epoca, el Jaume Pich i l'Ester Macià van poder fer un exercici de nostàlgia i traspassar el cordó de seguretat del rodatge. Acompanyats de l'Aleix Farrés, el director de la Manresa Film Office i de personal de la producció, el matrimoni (57 anys casats) va poder accedir als baixos de l'edifici que havia estat "casa seva" i donar-hi una ullada a unes parets ben conegudes però totalment canviades pel pas dels anys i, també, per l'attrezo de la sèrie: "Ha estat molt bonic poder tornar a entrar en l'edifici després de tants anys", explicaven: "Han estat molt amables".
El matrimoni, però, lamentava l'estat de deixadesa d'un immoble de propietat privada que s'inclou en el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni de l'Ajuntament de Manresa per protegir-lo de manera integral per la seva importància històrica i artística. Ara fa quatre anys, l'immoble es venia en diversos portals immobiliaris per 800.000 euros.
Durant molts anys, en aquest edifici cobejat ara per les productores de cinema i construït l’any 1885 pel mestre d'obres Lluís Antoni Calvet per iniciativa de Concepción Llisach (que va llegar al Bisbat de Vic i que aquest va "malvendre" a dos privats) hi va haver el taller de fusteria i la botiga dels Mobles Pich que a principis de segle XX van estar associats amb Joan Jorba, fins al 1922, quan la fusteria Pich va tornar a treballar pel seu compte, ja a la Casa Llisach. Amb la reforma executada a principis del segle XX, el casal es va convertir en un edifici d’habitatges plurifamiliar.
Pel que fa als baixos que dilluns visitava el matrimoni Pich-Macià, fins a la dècada dels 80 també els va ocupar la botiga de màquines d’escriure i oficina Puig i el taller i la botiga del matrimoni ("la planta baixa i dos pisos"), un negoci que va tancar portes el 2008. L’any 2009 el va ocupar l’Ateneu Popular la Séquia, que en va marxar després de rebre una ordre judicial de desallotjament, el 2011. I fins ara.
El rodatge
L’equip de Los niños del Brasil, que tornarà a Manresa a finals de mes, va desplaçar per a aquesta primera part de la filmació a la capital del Bages més de 150 persones. Fins aquest dimecres hi havia previst diferents afectacions de trànsit a carrers del Barri Antic pel desmuntatge dels decorats; al pàrquing del Congost, centre de logística, ja es pot tornar a aparcar. La producció internacional, del creador de The Crown, Peter Morgan, la protagonitzen l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gilllian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'Unorthodox, Shira Haas, que dilluns va rodar a Manresa, amb August Diehl (Maleïts malparits), en el rol del científic nazi Meinhardt. La direcció la signa Alex Gabassi, dilluns també en el set. La minisèrie està basada en la novel·la d'Ira Levin i inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal.
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