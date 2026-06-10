EQUIPAMENTS
Vuit biblioteques del Bages i el Berguedà van tancar portes en la primera jornada de vaga
El sector reivindica de forma unitària millores en inversió i personal i continuarà la protesta els divendres i dissabtes de forma indefinida
Vuit biblioteques del Bages i el Berguedà van tancar portes divendres passat en la primera jornada de vaga convocada pel sector arreu del país. Els centres de Gironella, Balsareny, l'Ateneu Les Bases de Manresa, Avinyó, el Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada (Cal Gallifa) i Súria van manifestar d'aquesta manera la voluntat ferma dels equipaments catalans de continuar reivindicant millores en forma de recursos materials i de personal.
La vaga convocada pels treballadors del Sistema de Lectura Pública de Catalunya té, a hores d'ara, caràcter indefinit, i també es manifesta els dissabtes en aquelles biblioteques que obren aquest dia. A la Catalunya Central, com va explicar en conversa amb aquest diari Núria Sorribes, de l'Ateneu Les Bases, la lluita és ben viva.
Les biblioteques són un servei molt ben valorat per la ciutadania, però el sector està en peu de guerra perquè considera que hi ha moltes mancances i les administracions no se'n fan responsables. Per aquest motiu, i mentre no s'arribi a un acord, es mantindrà la vaga i les biblioteques podrien continuar tancades els divendres.
Des de feia dies, els usuaris ja van poder comprovar el malestar del sector amb les pancartes que lluïen algunes biblioteques i amb les samarretes reivindicatives que portava el personal. La protesta va començar fa dos anys a Barcelona ciutat i s'ha anat estenent arreu de les comarques del país. En declaracions a Regió7, Laura Solà, delegada i portaveu de la CGT, va valorar fa uns dies la importància del moviment: "és el primer cop que tot el sector s'uneix en una protesta".
Els quatre punts de la reivindicació són: més personal, més inversió, reconeixement professional i eliminació de la bretxa salarial de gènere.
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