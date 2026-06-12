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Alfred García estrena la cançó 'Vine’m a buscar'

El tema és una oda "a aquelles persones que et venen a buscar quan no saps el camí"

El cantant Alfred García presentant el seu nou disc 'T'estimo es te quiero' a Barcelona

El cantant Alfred García presentant el seu nou disc 'T'estimo es te quiero' a Barcelona / Eli Don

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ACN

Barcelona

Alfred García estrena aquest divendres la seva nova cançó en català 'Vine’m a buscar' (Música Global). Amb un estil pop vitalista, el cantant publica un tema format per guitarres elèctriques i capes electròniques que va creixent i creixent. La peça és una oda a aquelles persones que et venen a buscar quan no saps el camí.

"Vine’m a buscar si us plau que no em sé el camí", canta García, en un tema que arriba també amb un videoclip. Aquesta és la segona publicació que treu el compositor aquest 2026 després de 'Mateo' i fa un any que va sortir el seu disc 'T'estimo es te quiero'.

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