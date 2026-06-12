MÚSICA
El Festival Viñas redescobrirà el moianès Jacint Codina, autor al segle XVIII del primer concert per a piano i orquestra de l'estat
El certamen arriba a la 43a edició amb dotze actuacions, entre les quals "Les Quatre Estacions" de Vivaldi amb el Polifem Consort
La sarsuela "Cançó d'amor i de guerra" i la cita amb la soprano Elionor Martínez, primera catalana al Concurs de Cant, altres cites destacades
El calendari s'iniciarà el 12 de juliol amb un quartet de sopranos a cappella i es clourà el 22 d'agost
El 43è Festival Internacional de Música Francesc Viñas oferirà enguany una dotzena de concerts, entre els quals destaca la redescoberta de Jacint Codina, un compositor de Moià que va estar a la cort de Fernando VII i va escriure el primer concert per a orquestra i piano de l'estat espanyol.
LA PROGRAMACIÓ
Diumenge, 12 de juliol. Quartet a cappella Les Fourchettes. Jardins de Can Viñas. 19 h.
Dissabte, 18 de juliol. Sarsuela "Cançó d'amor i de guerra". Les Faixes. 20 h.
Dissabte, 25 de juliol. Ethno Catalonia. Les Faixes. 20 h.
Dissabte, 1 d'agost. "Integral Beethoven", amb Tempus Trio. Les Faixes. 20 h.
Dijous, 6 d'agost. Concert per als avis. Hospital-Residència. 17 h.
Dijous, 6 d'agost. Diàleg amb el campanar. Al peu del campanar. 19 h.
Divendres, 7 d'agost. Concurs del Campus. Auditori de Sant Josep. 18 h.
Dissabte, 8 d'agost. Homenatge a Pau Casals. Auditori de Sant Josep. 20 h.
Diumenge, 9 d'agost. Concert final del Campus Musical. Les Faixes. 11 h.
Diumenge, 9 d'agost. Concert per a orquestra i piano de Jacint Codina. Les Faixes. 17 h.
Dilluns, 17 d'agost. Elionor Martínez (soprano) i Olivia Zaugg (piano). Auditori de Sant Josep. 21 h.
Dissabte, 22 d'agost. "Les Quatre Estacions", de Vivaldi, amb Polifem Consort. Les Faixes. 20 h.
Quatre sopranos a la casa del tenor
El certamen començarà, precisament, als jardins del domicili on va viure l'aclamat tenor. El diumenge 12 de juliol (19 h), el quartet Les Fourchettes interpretaran a cappella versions d'estàndards del pop i el jazz dels anys 60 i 70.
El dissabte següent, dia 18 de juliol (20 h), Les Faixes acollirà la sarsuela escenificada "Cançó d'amor i de guerra" que produeix l'Associació Òpera Terrassa en el centenari de l'estrena de la coneguda peça del compositor valencià Rafael Martínez Valls. Maria Bañeras, Beñat Egiarte i Juan Garcia Gomà sera els solistes en una posada en escena amb els decorats tradicionals de Carles Arola que comptarà també amb l'actuació del cor d'Òpera Terrassa.
El festival acollirà per vuitè any un dels concerts de la trobada internacional de folk Ethno Catalonia, amb una actuació de músiques del món el dissabte 25 de juliol (20 h) a Les Faixes. Durant deu dies, s'apleguen una quarantena de músics d'arrel folk d'una vintena de països i de la convivència en surten trobades festives i musicals com la que se celebrarà a la capital del Moianès.
Continua la integral de Beethoven
La benvinguda al Campus Musical la donarà el Tempus Trio amb la segona part de la Integrat Bethoven: l'aclamada formació integrada per Ferran Bardolet (violoncel), Maria Tió (violí) i Ricard Rovirosa (piano) interpretaran els Trios op. 1 número 2 i op. 70 número 2. El Tempus Trio va ser companyia resident de Joventuts Musicals de Moià del 2022 al 2024 i també són professors del Campus.
Els alumnes més petits de la trobada formativa del festival protagonitzaran el dijous 6 d'agost el concert per als avis que tindrà lloc a l'Hospital-Residència (17 h). Una hora més tard, l'orquestra i el cor del Campus actuaran al peu del campanar de l'església en un concert obert a tothom.
Homenatge a Pau Casals amb disset violoncels
L'endemà divendres 7 d'agost (18 h), a l'Auditori Sant Josep, tindrà lloc el Concurs del Campus, que repartirà beques i actuacions del cicle de Joves Talents. Els guanyadors i els alumnes més destacats pujaran el dissabte 8 d'agost (20 h) al mateix escenari amb motiu de l'Homenatge a Pau Casals. El concert reunirà disset violoncel·listes i diversos trios com a tribut al que van integrar Jacques Thibaud, Alfred Cortot i el mateix Casals.
Aquesta intensa primera setmana d'agost conclourà el diumenge dia 9 amb dues propostes a Les Faixes. A les 11 h serà el torn del Concert Final del Campus, i a les 17 h, l'Orquestra del Campus interpretarà "el primer concert per a piano escrit a Espanya", tal com explica Nona Arola. L'autor va ser Jacint Codina, un compositor del segle XIX nascut a Moià del qui no es tenen gaires referències. "Va ser músic de la cort de Fernando VII (1784-1833) i en l'època que Haydn i Mozart feien aquests concerts ell també ho va voler provar", afegeix la directora del festival.
La partitura del concert de Jacint Codina, que va morir el 1818, es creia perduda, però Judith Ortega, Ana Lombardía i Lluís Beltrán la van localitzar fa uns anys de la Biblioteca Palatina de Parma (Itàlia) i l'Orquestra de RTVE i la pianista Marta Espinós la van reestrenar el febrer del 2017, amb direcció de José Luís Temes. La peça té quatre moviments: Allegro, Adagio, Rondó i Allegro.
La millor cantant catalana i "Les Quatre Estacions" de Vivaldi per acabar
La soprano Elionor Martínez, acompanyada al piano per Olivia Zaugg, protagonitzarà el dilluns 17 d'agost (21 h) el concert reservat a la millor classificada catalana del Concurs de Cant Tenor Viñas, a l'Auditori Sant Josep. La barcelonina cantarà lieder i cançons de Schubert, Bernstein, Mompou i Toldrà.
La cloenda del festival la posarà Polifem Consort, l'actual companyia resident a Moià. Sota la direcció de Jordi Domènech, i amb Anna Urpina com a concertino, el grup interpretarà "Les Quatre Estacions" de Vivaldi, una obra barroca que és tot un reclam per atreure el públic a Les Faixes el dissabte 22 d'agost (20 h).
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