MÚSICA
El Campus Musical de Moià trenca rècords i arriba a 77 inscrits
La vessant formativa del Festival Viñas es posiciona com la més destacada de l'estiu català
Dues xifres marquen la celebració del Festival Internacional de Música Francesc Viñas, que enguany arriba a la 43a edició: 12 concerts del 12 de juliol al 22 d'agost i 77 participants de 7 a 23 anys en el Campus Musical, nou rècord d'inscripció superant els 55 de l'estiu passat. El certamen està organitzat per Joventuts Musicals de Moià i se celebrarà en diferents espais de la localitat, principalment l'Auditori Sant Josep i Les Faixes, de l'1 al 9 d'agost.
"El campus de Cervera ja no es fa, l'Acadèmia de Solsona s'ha suspès aquest any i a Ripoll en fan un però més reduït", explica Nona Arola, principal responsable de l'entitat moianesa, posant de manifest que el Campus Musical de Moià és a hores d'ara el més potent dels que es fan arreu del país durant l'estiu. L'any passat, el projecte de formació musical que va néixer fa catorze anys a l'empara del Festival Viñas va tenir 55 inscrits, una xifra que ha quedat petita en comparació amb la d'enguany, que s'incrementa en 22 cursetistes més.
"El Campus està molt consolidat, i ve gent de molt nivell", apunta Arola sobre una iniciativa que començarà l'1 d'agost i enguany tindrà catorze professors, entre els quals el Tempus Trio. "Els alumnes s'apunten amb molta antelació, de fet fa tres mesos ja teníem la inscripció molt plena. Es fan classes d'instruments, però també de cor, cambra i orquestra", afegeix.
Professors i estudiants conviuen durant uns dies a la casa de colònies Mas Saiol, una norantena de persones que a més de formar-se també contribueixen a la programació del festival protagonitzant diferents concerts. Una logística que no para de créixer. "Enguany, a més del piano de cua de l'Auditori Sant Josep, també en posarem a Can Comadran i a Les Faixes", apunta la directora artística de Joventuts Musicals de Moià.
"Ens agrada molt veure com els més petits es fixen en el que fan els més grans, la convivència entre uns i altres", anota Arola: "els infants són el nostre planter; el pianista manresà Xavier Ricarte, per exemple, ha vingut tots els anys, en les primeres edicions com a alumne i ara com a professor". En aquest sentit, la responsable del Campus posa en relleu que "hi ha professors que venien de petits i ara es retroben, d'altres que fan grups de whatsapp per estar en contacte durant el curs i, fins i tot, n'hi ha que queden per anar a veure concerts".
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