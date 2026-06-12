El Kursaal posa aquest dissabte a la venda 77 espectacles de la pròxima tardor
En teatre es podrà veure la comèdia "Una idea genial" i la revisió del clàssic "Contra Antígona" i quant a música Magalí Sare o Els Catarres, a més dels bagencs Alba Careta Group i la Coral Escriny
Els abonaments i les entrades, per internet i a les taquilles, es posaran a venda esglaonadament entre les 10 i les 11 del matí
Regio7
El Kursaal de Manresa posarà a la venda les entrades per als espectacles de la pròxima tardor aquest dissabte, 13 de juny, a taquilles i per internet a www.kursaal.cat. A partir de les 10 del matí es podran comprar els abonaments del Toc de Teatre i a 2/4 d’11, els del Toc d’Òpera. A partir de les 11 es posarà a la venda la resta de la programació i abonaments del Toc Obert, el nou Toc Pau Casals i Toc de Sala Petita. La programació inclou 77 espectacles de tots els gèneres i per a totes les edats.
Toc de Teatre
Pel que fa a l’abonament del Toc de Teatre, inclourà 4 grans muntatges. En primer lloc, la comèdia Una idea genial de Sébastien Castro (26 i 27 de setembre); també L’últim àtom de Jordi Oriol (24 i 25 d’octubre), una tragicomèdia apocalíptica amb Joan Carreras al capdavant. I de nou comèdia i secrets amb Perfectes desconeguts’de Paolo Genovese (14 i 15 de novembre). Per acabar, la revisió d’un clàssic, Contra Antígona, de Victoria Szpunberg i Andrea Jiménez (12 i 13 de desembre), una producció del Teatre Lliure. El preu de l’abonament serà de 78€; i cada obra per separat tindrà un preu de 28€. De totes n’hi haurà 2 funcions dissabte a les 20 h i una diumenge a les 18 h. A més a més, dels espectacles Una idea genial i de Perfectes desconeguts també se n’ha programat una tercera sessió diumenge a les 12 h.
Toc d'Òpera
Quant al Toc d’Òpera, començarà amb L’elisir d’amore de Donizetti a càrrec de la Fundació Òpera Catalunya (11 de novembre), que es podrà comprar si es vol dins de l’Abonament d’Òpera (junt amb Cançó d’amor i de guerra i Aida, programades per la primavera del 2027). El preu de l'abonament és de 102 euros.
Toc Pau Casals
Aquesta temporada hi haurà disponible un abonament nou, el Toc Pau Casals, en commemoració dels 150 anys del naixement de Pau Casals, un paquet de 5 concerts per 50€. L’abonament inclourà La Novena de Beethoven interpretada per l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat al Kursaal i el concert de la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida pel mestre Antoni Ros Marbà al teatre Conservatori interpretant sardanes de Pau Casals. I també 3 concerts més que tindran lloc a l’espai Plana de l’Om, amb els violoncel·listes Amat Santacana, Pau Codina i Ariadna Chmelich que interpretaran les 6 Suites de Bach, dues a cada concert.
"Dones valentes"i "Permagel"
En teatre, la nova programació portarà a la sala gran del Kursaal Els malvats, una comèdia d’intriga i espionatge, coincidint amb una nova edició del Festival de Cinema Social Clam. I També, Tarsius de Lara Díez Quintanilla, una producció del TNC que convida a la reflexió i que posa sobre la taula temes com la salut mental, els joves o el suïcidi. I dues adaptacions teatrals de dos llibres: Dones valentes, de de la periodista Txell Feixas Torres sobre la lluita de les dones a l’Orient Mitjà i de la novel·la d’Eva Baltasar Permagel, amb el suïcidi com a tema de fons. També hi haurà Els objectes flotants que protagonitzen Anna Sahun i Elena Gadel, junt amb la ballarina Ariadna Montfort, amb el dol de temàtica de rerefons.
Els Catarres
Aquesta temporada hi haurà un altre muntatge participatiu, El retaule del flautista de Jordi Teixidor, (13 de setembre). Pel que fa a música moderna, aquesta temporada hi actuaran, entre d’altres artistes i formacions, La Ludwig Bad, Magalí Sare, Els Catarres, Alba Careta Group, la Coral Escriny amb l’espectacle Misatango... Pel que fa a dansa, d’entre la mitja dotzena de propostes, hi haurà Dancing Beethoven amb la Cia La Factoria de Dansa i la producció Una brillant imperfecció de la Cia Vero Centoya. I en circ la companyia Non Sin Tri amb Ça-turne, el 20 de novembre.
Hi haurà també com és habitual mitja dotzena de propostes per a públic familiar de la programació d’Imagina’t, a més a més del musical El fil invisible, de la manresana Míriam Tirado i el cicle Platea Jove, RBLS i per a gent gran.
Entrades ja la venda
En aquest moment, el Kursaal ja té a la venda algunes de les propostes del segon semestre d’enguany, com els espectacles de la Festa Major de Manresa (Charlie Pee, L’auca del senyor Pera, Los Diablos i Toc, Toc, qui hi ha?), els 7 espectacles de la Fira Mediterrània inclosos al llibret de la temporada, i també el concert Llach-Gener76.
Les entrades per a la programació del segon semestre del 2026 es podran comprar la web www.kursaal.cat o a les taquilles del teatre als matins de dilluns a dissabte d’10 h a 13 h i a les tardes de dimarts a dissabte, de 18 h a 20 h.
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