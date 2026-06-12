RELLEU
Marta Aymerich, elegida nova presidenta d’Abacus
Rafael Tapounet
Nova etapa a Abacus. L’assemblea general de la cooperativa de consum educatiu i cultural va triar ahir la metge Marta Aymerich com a nova presidenta en substitució de l’economista Maravillas Rojo, que, després de gairebé 10 anys al capdavant de la institució, acaba el seu mandat. Nascuda a Sarrià de Ter (Gironès) el 1968, Aymerich s’ha dedicat durant gairebé tota la seva carrera professional al servei públic i en l’actualitat és investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
En el seu discurs d’acceptació, la nova presidenta va fixar com a prioritat potenciar el paper d’Abacus com a creadora de continguts culturals i educatius "amb valor i sentit" i avançar cap a una governança "més col·legiada i compartida". També va agrair a la seva antecessora que hagi sabut "reconnectar la cooperativa amb la seva missió fundacional". Rojo, per la seva banda, va destacar que Abacus és un projecte singular que demostra que "fer empresa amb les persones i l’equitat al centre contribueix a reforçar la democràcia i el progrés social".
Creixement del 50%
L’assemblea, reunida a l’Edifici Vèrtex del Campus Nord de la UPC, va aprovar així mateix els comptes de l’exercici 2025, en què la cooperativa ha aconseguit una facturació de 144 milions, xifra rècord que consolida un creixement del 50% en els últims tres anys. Per àrees, la cadena de llibreries es manté com el principal motor del projecte, amb uns ingressos de 89 milions, seguida per Abacus Educació (més de 30 milions) i per les divisions de creació de continguts editorials i audiovisuals (més de 21 milions). Segons va remarcar el director general d’Abacus, Oriol Soler, els bons resultats enforteixen la posició de la cooperativa i també el principi que la cultura i l’educació no han de dependre exclusivament del mercat.
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