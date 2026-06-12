Rosalía reapareix a Boston després de cancel·lar tres concerts als EUA: “Gràcies per entendre que els éssers estimats han d’anar primer”
L’artista ha reprès les seves actuacions estrenant un nou look de Dior després d’ajornar els seus concerts a Miami i Orlando per una “emergència familiar”, i de reprogramar una data al Madison Square Garden a causa de la possible final de l’NBA
Laura Estirado
Rosalía ha tornat als escenaris i ho ha fet amb una imatge cuidada fins a l’últim detall. L’artista va reaparèixer aquest dijous a Boston, on va reprendre el seu LUX Tour 2026 després de cancel·lar tres concerts a Florida per una “emergència familiar”. El seu retorn no només va confirmar la continuïtat de la gira pels Estats Units, sinó que també va deixar una de les imatges més comentades de la nit: un nou look de Dior, firma de la qual és ambaixadora global.
La cantant de Sant Esteve Sesrovires va actuar al TD Garden després de diversos dies d’incertesa per als seus seguidors. La setmana passada, la promotora Live Nation Florida va anunciar que Rosalía es veia obligada a ajornar els seus concerts a Miami i Orlando per motius familiars. L’artista tenia previst actuar al Kaseya Center de Miami els dies 4 i 6 de juny, i al Kia Center d’Orlando el 8 de juny.
Noves actuacions al setembre
“Lamenta decebre els seus fans, però les circumstàncies no li han deixat cap altra opció”, va comunicar aleshores la promotora, que va demanar als assistents que conservessin les seves entrades mentre l’equip de la gira treballa en les noves dates.
La promotora ja ha començat a reubicar algunes de les actuacions suspeses: els dos concerts de Miami han estat reprogramats per als dies 14 i 16 de setembre al Kaseya Center, mentre que la nova data d’Orlando encara està pendent de confirmació pública.
Tot i que Rosalía no ha explicat amb detall què va passar, durant el seu retorn als escenaris sí que va parlar per primera vegada davant del públic sobre la situació. Visiblement emocionada, la cantant va agrair la comprensió dels seus seguidors i va deixar clar que la decisió d’aturar la gira responia a una prioritat personal: «Gràcies per entendre que els éssers estimats han d’anar primer».
L’artista també va reconèixer que reprendre la gira no ha estat fàcil. «Quan et passa alguna cosa inesperada i dolorosa, pot ser difícil continuar endavant», va dir durant el concert, abans d’afegir que tornar a actuar i compartir aquell moment amb els seus fans «val la pena». «Ho faré amb tot l’amor que tinc», va expressar davant del públic de Boston.
Nou conjunt negre de Dior
En la seva tornada als escenaris, Rosalía va apostar per una estètica molt alineada amb la nova etapa visual de LUX, marcada per referències religioses, teatrals i d’alta costura. El look de Dior vist a Boston encaixa amb aquest imaginari de la gira: una barreja de solemnitat, moda editorial i posada en escena pop que l’artista ha convertit en una part essencial del seu relat.
L’elecció no és casual. Rosalía va ser anunciada com a ambaixadora global de Dior el 2024 i, des de llavors, la seva relació amb la casa de moda francesa s’ha reforçat tant dins com fora de la catifa vermella. En aquesta etapa, cada aparició pública de la cantant funciona també com una declaració estètica, i el seu retorn després de les cancel·lacions a Florida no n’ha estat una excepció.
Canvis a Nova York
La reaparició arriba en plena fase nord-americana del LUX Tour, després del seu pas per Europa. Després de Boston, la gira té previstes parades a New York City, Chicago, Houston, San Diego i Oakland, abans de viatjar a Toronto i, més endavant, a Llatinoamèrica.
A Nova York, a més, l’agenda també ha patit canvis, encara que per motius aliens a l’artista. Un dels concerts previstos al Madison Square Garden s’ha hagut de traslladar a causa d’una possible final de l’NBA al mateix recinte. L’actuació prevista per al 16 de juny ha estat reprogramada per al dia 18.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors