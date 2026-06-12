L'actor Jan Buxaderas gravarà aquest diumenge a Manresa un espot promogut per l'Ajuntament per promocionar el català
De 8 del matí a les 2 de la tarda, es tallarà el trànsit de forma intermitent tant a vehicles com a vianants als carrers de Sant Miquel i Sabateria i a la Plaça Major
Un espot per promocionar l'ús del català que tindrà, entre els seus protagonistes, l'actor manresà Jan Buxaderas. L'Ajuntament de Manresa promou la filmació d'un anunci que vol servir per apuntalar el Pla Estratègic per a la Llengua Catalana, que es va impulsar l'any passat amb l’objectiu de fer front a la situació regressiva del català, fomentar-ne l'ús social i garantir-lo a l'administració local. La filmació es farà aquest diumenge 14 de juny al Centre Històric de la ciutat i la intenció és que l'espot es presenti públicament passat l'estiu.
El rodatge es farà, com ha informat el consistori, de les 8 de matí a les 2 de la tarda i es tallarà el trànsit de forma intermitent tant a vehicles com a vianants als carrers de Sant Miquel i Sabateria i a la Plaça Major. El pregó de la passada Festa Major de Manresa el va protagonitzar Jan Buxaderas al costat del seu germà Marc.
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