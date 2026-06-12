Usuaris d’Ampans a Sallent protagonitzen un vistós espectacle demostrant que la dança és per a tothom
Regió7
Les persones usuàries del Centre Ocupacional d’AMPANS a Sallent han protagonitzat l’espectacle de final de curs amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner aquest mes de juny. El concert ha estat el moment culminant del projecte comunitari La música a casa que fa accessible l’escola de música municipal a persones amb discapacitat intel·lectual i que té la participació d’AMPANS, de l’Ajuntament de Sallent, de la mateixa escola i de les famílies a través de l’associació Asprodis.
El concert de cançons tradicionals va tenir com a fil conductor la comunicació i la tradició, elements que han estat transversals durant tot el curs. L’espectacle d’@rrel, que per primera vegada va tenir la participació de l’alumnat de 4t d’ESO de l’INS Llobregat que realitzen l’assignatura d’arts escèniques, va posar de relleu la importància de comunicar, sobretot amb els joves.
Durant tot el curs persones usuàries d’AMPANS han assistit a classes a l’escola de Cal Moliner en un projecte que va néixer l’any 2012, que va més enllà de l’aprenentatge musical i que utilitza la música com a eina de comunicació, aprenentatge i inclusió. A través de la iniciativa es programen tallers, espectacles i musicals i concerts oberts a la comunitat. En aquesta ocasió, l’espai cultural de la Fàbrica Vella de Sallent va reunir infants i gent gran del municipi, acompanyats dels familiars de les persones usuàries del Centre Ocupacional d’AMPANS.
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies