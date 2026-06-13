Música al Kursaal
Manresa escoltarà el concert que mai no va poder fer Pau Casals
El Teatre Kursaal estrenarà aquesta tardor un nou cicle de clàssica que homenatja l'universal músic català i que inclourà 5 concerts del 4 d'octubre al 13 de desembre
L'Orquestra Simfònica Sant Cugat, amb la participació de l’Orfeó Manresà, interpretarà la "Novena" de Beethoven, que es va cancel·lar per l'esclat de la Guerra Civil espanyola
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El 29 de desembre de 2026 fa 150 anys del naixement de Pau Casals (1876-1973) i, per aquest motiu, i tibant del fil de l'efemèride, el teatre Kursaal de Manresa oferirà per al darrer semestre de l'any un nou paquet de concerts de música clàssica amb el nom de Toc Pau Casals. Com explica Joan Morros, responsable d'El Galliner, l'entitat programadora, "amb el treball conjunt que fem amb el musicòleg manresà Oriol Pérez per promocionar millor la música clàssica va sorgir la idea de fer un toc específic, amb un abonament especial, aprofitant l'aniversari". Tots els concerts mantenen una estreta vinculació amb la vida i la música de l'universal violoncel·lista català.
Així, sota el nom del compositor s'aixoplugaran 5 concerts amb un abonament que tindrà un preu de 50€ i que aquest dissabte es posarà a la venda, a partir de les 11 del matí. El nou Toc Pau Casals inclourà La Novena de Beethoven, interpretada per l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat al Kursaal (4 d'octubre); el concert de la Cobla de Cambra de Catalunya dirigida pel mestre Antoni Ros Marbà al teatre Conservatori, amb sardanes i música per a cobla de Pau Casals (13 de desembre); i, també, 3 concerts més que tindran lloc a l’espai Plana de l’Om, amb els violoncel·listes Amat Santacana (11 d'octubre), Pau Codina (25 d'octubre) i Ariadna Chmelick (8 de novembre), que interpretaran les 6 Suites de Bach, una obra rescatada per Pau Casals.
La Novena, Conxita Badia i la Guerra Civil
El 18 de juliol de 1936, el mateix dia que començava la Guerra Civil, l'Orfeó Gracienc, l'Orquestra Pau Casals i la soprano Conxita Badia assajaven la Novena de Beethoven quan un emissari de la Generalitat va demanar Casals que aturés l'assaig i el concert, que s'havia de celebrar l'endemà al Teatre Grec de Montjuïc, perquè s'havia produït un alçament miltar. Casals va demanar als músics i cantants interpretar l’últim moviment com a missatge de pau. El concert havia de clausurar la Setmana Contra la Guerra i servir de pòrtic musical a la primera jornada de l’Olimpíada Popular...
La Novena de Beethoven, explica Morros, sempre va ser "una obra especial per a Pau Casals". L'Orquestra Simfònica Sant Cugat va recrear el concert que mai no es va fer de Casals i Badia i el va estrenar el passat 14 d'abril, al Palau de la Música Catalana. La gira arribarà a l'octubre al Kursaal. El concert, que commemora els 50 anys de la mort de Badia i els 150 anys del naixement de Casals, tindrà quatre solistes de luxe i les veus de Quòdlibet Grup Coral i l'Orfeó Manresà. Fa vint anys ja es va retre tribut a aquesta cita frustrada, a l’escenari del Teatre Grec, amb els músics de la Jeunesses Musicals World Orchestra, dirigits per Josep Vicent, els cantants de la Coral Carmina i l’Orfeó Gracienc.
Sardanes i música per a cobla amb Marta Valero
La Cobla de Cambra de Catalunya, sota el mestratge d’Antoni Ros Marbà, tornarà al teatre Conservatori, on ja va actuar amb un programa dedicat a Juli Garreta l’abril del 2025. El públic podrà escoltar sardanes com Festívola, En pelegrí, Festa Major a Vilafranca, Sant Martí del Canigó, així com el preludi d’El Pessebre, Ball dels dimonis o la Balada de la nova Solveig, aquesta última amb la col·laboració de la mezzosoprano manresana Marta Valero.
Les sis Suites per a violoncel sol de Bach
Les sis Suites per a violoncel sol de Johann Sebastian Bach (1685-1750) que el músic català va redescobrir i difondre, són un dels pilars fonamentals del repertori per a aquest instrument i s'han convertit en el seu llegat més important. Després d'estudiar-les durant més d'una dècada, Pau Casals va fer el primer enregistrament complet, en plena Guerra Civil espanyola. A Manresa, els tres violoncel·listes interpretaran dues suites cadascun en cada concert: Amat Santacana (la 1 i la 6), Pau Codina (la 3 i la 4) i Ariadna Chmelick (la 2 i la 5). En el cas d'Amat Santacana, fundador del prestigiós Qvixote Quartet i professor del Conservatori manresà, interpretarà la Suite núm.6, concebuda originalment per a un violoncel de cinc cordes, amb aquest instrument avui gairebé desaparegut.
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