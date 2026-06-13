Mor l'escriptor i empresari manresà Lluís Grifell, que a l'octubre va celebrar el seu centenari
Dedicat a la investigació històrica i la recuperació de la memòria local i col·lectiva, la cerimònia de comiat es farà aquest diumenge a la parròquia de Santa Maria de Viladordis
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L'escriptor, empresari i divulgador manresà Lluís Grifell Pons ha mort a l'edat de 100 anys. La cerimònia de comiat es farà aquest diumenge a la parròquia de Santa Maria de Viladordis, a la 1 del migdia. Nascut el 4 d'octubre de 1925, a la plaça Gispert de Manresa, vivia al barri de Viladordis on, coincidint amb el seu aniversari, va rebre l'homenatge a l'Ajuntament pels seus cent anys. Dedicat a la investigació històrica i la recuperació de la memòria local i col·lectiva, Grifell va publicar el seu darrer llibre el 2019.
Grifell es va criar entre les localitats de Moià i Manresa. A causa de problemes de salut, va interrompre els seus estudis primaris, però més endavant va combinar l'educació secundària amb el treball a La Favorita, la botiga familiar de queviures, especialitzant-se en la producció de sabó industrial durant la guerra. Tot i els contratemps, Grifell va mostrar interès per la literatura, intentant crear una comèdia musical i una novel·la, ambdues inacabades. Durant la postguerra, va estudiar comptabilitat i va seguir amb el negoci familiar fins que aquest va fer fallida, moment en què va treballar com a agent comercial i administrador comptable als Magatzems Tarragona. El 1974, juntament amb Jaume Montraveta, va fundar una empresa d'instal·lacions d'alumini, que va dirigir fins a la seva jubilació el 1999.
Grifell va ser un escriptor prolífic. Amb gran passió pel patrimoni cultural de Catalunya, en els darrers anys com a empresari va reprendre la documentació i l'escriptura, publicant els tres volums de Sants i mites de Catalunya (1993-2000). De fet, la recerca sobre les tradicions llegendàries i les rondalles del país va caracteritzar una part significativa de la seva obra, amb títols com Llegendes i veritats (amb la manresana Zenobita, 2011) i Contalles a la fresca (L'Albí, 2012). Quant a la investigació històrica, Grifell va publicar obres com l'esmentada El com i el perquè de la Segona Guerra Mundial: doctrines i personatges (2019), i va conrear la recuperació de la memòria local i col·lectiva en forma de records novel·lats a Memòries i aventures d'un temps i un país. Catalunya, 1930-1950 (Abadia Editors, 2009) on el lingüística Mn. Josep Ruaix i Vinyet, prologuista d’aquesta i d’altres obres seves, hi remarcava ·l’esperit, que l’autor deixa traspuar ací i allà, d’equilibri de criteris, imparcialitats davant els fets i profunditat humana".
Va ser, però, en la narrativa de viatges on l'autor revelava la seva faceta més personal i íntima. El 1977, Grifell va viatjar amb la seva esposa i un grup de professors espanyols per l'antiga URSS, una experiència plena de vicissituds que va deixar escrita a Viatge al país del pèndol. L'URSS de 1977 (Zenobita, 2010). Del contrast entre les impressions dels seus viatges per terres d'Àsia i Amèrica sorgeix la seva darrera obra de viatges, Per terres d'Orient i d'Occident (1978 i 1980) [Autoeditat, 2014]. També va escriure diversos articles per als butlletins de l'associació Amics de l'Art Romànic del Bages, centrats en tradicions, hagiografia i art. Amant de la música, encara als 100 anys, tocava el piano amb destresa.
L'Associació Memòria i Història de Manresa ha volgut expressar el seu condol a la família i l'agraïment a la seva persona per la "generosa col·laboració amb l'entitat sempre que li vam demanar". Al portal memoria.cat es poden consultar diferents fragments de vídeos en què relata els records viscuts durant la Guerra Civil i molt especialment durant el franquisme, "testimonis de gran valor per a la preservació de la memòria històrica". Com han apuntat, "avui ens ha deixat un home bo, compromès amb la cultura, la memòria històrica i el coneixement i del qual sempre conservarem un record entranyable".
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