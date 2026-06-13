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Oques Grasses desferma l'eufòria al Cabró Rock en l'últim concert abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic

L'edició més multitudinària del festival ha comptat amb noms com Els Amics de les Arts o The Tyets en la primera jornada

Josep Montero a primer terme, durant el concert d'Oques Grasses al Cabró Rock de Vic.

Josep Montero a primer terme, durant el concert d'Oques Grasses al Cabró Rock de Vic. / Laura Busquets / ACN

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Mar Martí / ACN | Laura Busquets / ACN

Oques Grasses ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic. La banda osonenca ha fet l'últim concert "a casa" abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero com "Cul" o "Serem Ocells". La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, The Tyets o Buhos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival que, entre aquest divendres i dissabte, reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.

Oques Grasses en l'últim concert del grup a Osona.

Oques Grasses en l'últim concert del grup a Osona. / Laura Busquets / ACN

Durant el concert, el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, s'ha volgut dirigir als assistents del Cabró Rock, un públic acostumat a veure'ls en directe des dels inicis del festival osonenc. Montero ha recordat que, "després de quinze o setze anys tocant junts", enguany pleguen. "La bona notícia", ha dit el cantant, és que encara quedava tot el concert per endavant.

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Josep Montero també ha fet memòria del moment en què tocaven "als dinars de festes majors i festes dels barris d'Osona". "Moltes gràcies a la gent d'Osona que hi va ser al principi, i a tots aquells que s'han apuntat després", ha dit amb agraïment.

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