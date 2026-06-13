The Tyets i Els Amics de les Arts fan embogir el públic del Cabró Rock en la primera jornada del festival
El cantant King África ha protagonitzat l'actuació sorpresa de la nit
Laura Busquets / ACN | Mar Martí / ACN
El Cabró Rock ha obert portes aquest divendres a la tarda a la zona esportiva de Vic amb un cartell que combina noms consagrats amb propostes emergents de la música en català. The Tyets i Els Amics de les Arts són dues de les bandes que han encapçalat la primera part de la jornada, just abans que tingués lloc el piromusical del Cabró Rock. També hi ha hagut una actuació sorpresa de King África que ha fet ballar el públic amb temes mítics com 'Bomba' o 'Camaleón'. La sisena edició del festival ha arrencat amb xifres de rècord, i és que s'ha incrementat més d'un 30% l'aforament arribant fins a les 60.000 persones entre aquest divendres i dissabte. En els dos dies, el festival reunirà 24 artistes dels Països Catalans.
El Cabró Rock 2026 ha arrencat amb la seva sisena edició amb totes les entrades exhaurides. Unes 30.000 persones s'han acostat fins a la zona esportiva de Vic per gaudir d'un cartell que combina propostes emergents amb noms consolidats de la música en català. El director de comunicació del festival, Oriol Planesas, ha destacat l'aposta per "portar la millor música en català fora de la capital de Barcelona i al cor d'Osona". A més, ha explicat que sempre busquen que els concerts tinguin un "punt especial i diferencial".
Un altre dels trets distintius del Cabró Rock és la intergeneracionalitat del públic. "Teníem clar que volíem abraçar un públic molt ampli de totes les edats. No volíem ser només el festival on va la gent jove, sinó que també volem ser el festival on poden anar els seus pares i els seus avis", ha destacat Planesas. De fet, el director de comunicació ha dit que al Cabró Rock s'hi poden trobar tres generacions d'una mateixa família.
L'actuació sorpresa del cantant argentí King África ha estat el preludi de dos dels concerts més esperats de la nit, The Tyets i Els Amics de les Arts. África ha cantat alguns dels seus 'hits' com 'Bomba', 'Paquito el chocolatero' o 'Camaleón' i ha desfermat l'eufòria del públic.
Els Amics de les Arts i The Tyets, dos dels grups destacats de la primera jornada
Els Amics de les Arts han fet parada a Vic amb la seva nova gira per celebrar els 20 anys dalt dels escenaris. Davant d'un públic entregat han interpretat algunes de les cançons clàssiques de la seva trajectòria com 'Ja no ens passa', 'Louisiana o els camps de cotó' o 'Jean-Luc'. A més, el públic de Vic ha pogut escoltar per primer cop en directe 'Segurament t'estimo', el primer senzill del nou disc que tenen previst publicar el 2027.
Per la seva banda, The Tyets ha fet embogir el públic congregat al Cabró Rock i ha interpretat èxits de la seva discografia com 'La Platja', 'Olivia', 'Coti x Coti' i 'Bailoteo'. El duet mataroní, que és el cinquè cop que actua al Cabró Rock, també ha interpretat temes del seu darrer disc 'Cafè pels més cafeteros' com ara 'Un petonet', 'Que vinguis' o 'Cul i Merda'.
Hores abans, el públic congregat al recinte esportiu de Vic ha pogut veure les actuacions de Clima, Ernest Codina, Teràpia de Shock i Maria Jaume. El festival continuarà fins a altes hores de la matinada amb les actuacions d'Oques Grasses, Buhos o Les Que Falta Band, que seran les encarregades de tancar la primera jornada del Cabró Rock.
Entrades exhaurides en la primera jornada del festival i llargues cues per entrar
Ja fa dies que les entrades per a la primera jornada del festival estan exhaurides. En total, en el primer dia s'han venut unes 30.000 entrades -l'any passat en van ser unes 22.000- i s'espera que aquest dissabte la xifra sigui similar. La gran afluència de gent ha fet que en algun moment de la nit s'hagin registrat cues de fins a una hora per poder accedir al recinte.
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