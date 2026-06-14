TURISME
Cinc joies del romànic del Bages per visitar
L'arribada del bon temps i l'estiu ajuda a sortir de casa, agafar el cotxe i anar a veure esglésies i monestirs que es van fundar fa mil anys
El bon temps, els caps de setmana amb moltes hores de sol i les vacances propicien les ganes de sortir a veure el nostre entorn, meravelles que coneixem poc o, fins i tot, gens tot i tenir-les prop de casa. En aquest article presentem 5 edificis romànics de la comarca del Bages que es poden visitar a preus molt assequibles.
COL·LEGIATA DE SANT VICENÇ DE CARDONA
És impossible reunir en un sol edifici tantes històries i tants atractius com les que presenta la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, una meravella del romànic català i una de les imatges de postal més icòniques del país, encimbellada com està i ben visible des de molts punts del territori. Tot el conjunt és digne de visitar -que no us espantin les escales: pugeu a la torre de la Minyona!-, però l'església té una aura especial. Allí dins hi ha enregistrat discos el mestre Jordi Savall i el geni Orson Welles hi va rodar la pel·lícula "Campanades a mitjanit" (hi ha visites guiades pròpies d'aquest tema), a més d'escenari de concerts per la seva acústica excel·lent. La col·legiata de Sant Vicenç es va iniciar el 1019 a iniciativa del vescomte Bermon i es va consagrar el 1040. Les pintures de l'atri són al Museu Nacional d'Art de Catalunya i a l'interior ens quedarem bocabadats amb la nau central imponent -n'hi ha tres- i els res absis de planta semicirculars de la capçalera. No us perdeu tampoc la cripta. Consulteu horaris i tarifes (6 euros, però hi ha descomptes i gratuïtats) en aquest enllaç.
MONESTIR DE SANT BENET DE BAGES
L'antic monestir de Sant Benet de Bages, dins el terme de Sant Fruitós de Bages i a tocar de Navarcles, va viure una important rehabilitació durant la primera dècada del segle XXI per obra i gràcia de l'extinta Caixa Manresa. El conjunt és avui en dia Món Sant Benet, un pol d'oci i coneixement, amb el patrimoni, la història i la gastronomia com a eixos centrals. L'abadia benedictina va ser fundada a mitjans del segle X promoguda pels esposos Sal·la i Ricarda i el llegat del romànic conviu amb l'herència barroca i la modernista, ja que Elisa Carbó i Ferrer, la mare del pintor Ramon Casas, va adquirir el recinte l'any 1907. L'església és un temple del segle XII amb planta de creu llatina i una nau única coberta amb volta de canó. Situada a tocar del riu Llobregat, la instal·lació també llueix un claustre petit i acollidor que manté els 64 capitells originals. Consulteu horaris i tarifes en aquest enllaç.
BASÍLICA DE LA SEU DE MANRESA
L'estil arquitectònic i artístic que ens ve al cap si parlem de la Seu de Manresa és el gòtic, però visitar l'edifici més famós de la capital del Bages ens permet constatar també la pervivència del llegat romànic que va antecedir la construcció de la gran basílica del segle XIV projectada per Berenguer de Montagut. El timpà de la porta, una finestra i, sobretot el claustre són vestigis de l'època romànica que han arribat al segle XXI, prou interessants per fer que ens aixequem del sofà i anem cap al Puigcardener. El primer edifici de culte de l'indret data de finals del IX, precedent de l'església romànica del XII de la qual tenim coneixement del seu perímetre perquè és la base del posterior temple gòtic. No cal ni dir que, un cop allí, podeu fer la resta de la visita, admirant l'espectacular nau de l'església gòtica i les peces d'art, com els retaules i el cobejat frontal florentí, que ara llueix temporalment en una exposició al Prado madrileny. Consulteu horaris i tarifes en aquest enllaç.
SANTA CECÍLIA DE MONTSERRAT
Si deixem de banda la figura controvertida de l'artista irlandès Sean Scully, la visita a l'església romànica de Santa Cecília de Montserrat és una proposta de gran interès que uneix el passat i el present amb l'espai dedicat al pintor abstracte que fa cinc anys va decidir que abandonava Catalunya fart del catalanisme. Ell s'ho perd. Restaurada fa una dècada, l'església romànica conviu amb l'obra abstracta de Scully, que va disposar del temple per establir un diàleg entre estils i èpoques radicalment diferents. La tradició religiosa i l'art d'avantguarda conflueixen en una arquitectura ubicada en un entorn privilegiat. Si ens hi apropen, podrem admirar les reformes i les modificacions dels segles XI i posteriors, des dels tres absis llombards fins a les tres naus interiors. Consulteu horaris i tarifes en aquest enllaç.
SANT ANDREU DE CASTELLNOU DE BAGES
Erigida al segle XI, l'església de Sant Andreu consta de tres naus, essent la més alta la central, coberta amb voltes de canó; els absis i les absidioles tenen voltes de quart d'esfera. Castellnou de Bages és d'aquelles poblacions a les quals s'hi ha d'anar expressament perquè no són camí d'enlloc, però val la pena treure-hi el cap. El temple es conserva en bon estat i és d'aquells conjunts religiosos que tant s'agraeix fotografiar des de fora com a l'interior. Aprofitant la visita, també podeu fer-la coincidir amb el dia d'obertura del Museu dels Maquis, l'altre gran argument patrimonial de la localitat bagenca. Consulteu horaris i tarifes en aquest enllaç.
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