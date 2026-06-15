Final de gira a Espanya
L’estiu en què Bad Bunny es va convertir en la icona de Puerto Rico: quan el ‘perreo’ va enderrocar un govern masclista i corrupte
Milers de joves van prendre els carrers animats pels artistes en ‘perreos combativos’, concentracions en què ballar era també una manera de reflectir la resistència del poble porto-riqueny
Inés Sánchez
Set anys després de la seva última visita a Espanya, Bad Bunny tancarà aquest dilluns la seva residència a Madrid reconvertit en un fenomen global després de congregar més de 600.000 persones entre Madrid i Barcelona, un escenari radicalment diferent del del seu anterior pas per Europa, quan es va veure obligat a suspendre els seus concerts per bolcar-se en la convulsa actualitat política de Puerto Rico. «La meva gent em necessita i jo els necessito a ells», van ser les paraules amb què l’artista Benito Martínez Ocasio va cancel·lar el juliol del 2019 la seva gira europea per convertir-se en una de les principals figures d’unes manifestacions massives que es van allargar durant 10 dies i que van acabar amb la dimissió del governador Ricardo Rosselló, acorralat per un escàndol de corrupció i la filtració de missatges masclistes, homòfobs i classistes.
Aquell episodi va marcar un punt d’inflexió en la trajectòria de l’artista i el va impulsar a convertir-se en la icona de Puerto Rico. Bad Bunny ha deixat de ser només una estrella de reggaeton i s’ha consagrat com el referent d’una generació disposada a desafiar el poder. Les multitudinàries protestes de l’anomenat Verano Boricua van ser incentivades pel paper dels músics. «La figura de Bad Bunny, Ricky Martin o Calle 13 li va donar al porto-riqueny el que necessitava per sortir al carrer. No els va importar posar-se en temes polítics en aquell moment històric. Van fer acte de presència i el poble els va donar suport», explica a EL PERIÓDICO Edwin Marrero Santiago, líder comunitari i fundador d’Almirante Da La Mano, del mateix barri que va créixer Benito.
Residente, iLe i Bad Bunny es van unir a contrarellotge per escriure ‘Afilando los cuchillos’, una cançó que pretén reflectir l’enuig de Puerto Rico i que va liderar les protestes després de sumar 2,5 milions de reproduccions en només un dia. «‘Que Ricardo Rosselló es un incompetente | Homofóbico, embustero, delincuente | A ti nadie te quiere, ni tu propia gente’», denunciavaaquest ‘single’. Benito es va sumar a les manifestacions el 22 de juliol, el dia més massiu, i va tenir un paper crucial per les seves aparicions en les xarxes socials: «El poble és l’única víctima aquí. O estàs amb el govern abusador o estàs amb el poble. No hi ha punts entremig. Rosselló va fer vessar la copa i li toca la fúria de tot un país», va escriure.
«El país ens pertany a nosaltres»
El reggaeton i el ‘perreo’, que durant dècades van ser menyspreats per les elits polítiques i culturals com expressions vulgars associades als barris populars, es van convertir en el símbol de la protesta. Milers de joves van prendre els carrers animats pels artistes en ‘perreos combativos’, concentracions en què ballar era també una manera de reflectir la resistència del poble porto-riqueny. Les cançons que durant anys havien sigut acusades de fomentar la promiscuïtat i que volien menysprear les dones i les ‘queers’ de classe obrera, van adquirir un nou significat polític.
«Quan hi havia aquells primers artistes de la vella escola es va arribar a legislar fins i tot en contra a Puerto Rico. Per això, simplement ‘perrear’ o posar reggaeton era la seva manera de denunciar que no volien aquest governador», assegura Marrero. Per a molts, era la manera de reivindicar que a Puerto Rico tenien cabuda tota mena de persones i no només aquelles que pretenia el Govern de Rosselló, que va acabar amb 80 membres de l’Administració empresonats per corrupció. «Ens han fet creure que els que surten al carrer són bojos i criminals. Els demostrarem que la generació d’avui exigeix respecte. El país no els pertany a ells, ens pertany a nosaltres», va escriure Bad Bunny en les xarxes socials.
Els porto-riquenys volien demostrar que la veritable vulgaritat estava en les declaracions de Rosselló, que es va burlar de les dones, del col·lectiu LGTBI i de les milers de morts de l’huracà María, i no en els seus balls. «La reutilització de cançons i el ‘perreo’ que al seu dia van provocar tanta angoixa a causa de la seva percebuda vulgaritat van adquirir un nou significat de desafiament, destacant que la veritable vulgaritat no està en el reggaeton ni en les comunitats treballadores negres i ‘queer’ que el van utilitzar per protestar», recull el llibre ‘P FKN R: Bad Bunny y la música como un acto de resistencia’. «Al reggaeton mai li ha interessat la respectabilitat. Desbarata les associacions entre porto-riquenyitat i respectabilitat, alhora que dona llum sobre les actuals realitats colonials a què s’enfronta l’arxipèlag», detallen.
‘DtMF’: el seu àlbum més reivindicatiu
D’alguna manera, la convulsa història de Puerto Rico ha definit Bad Bunny com a artista. L’huracà, les retallades en educació que van afectar directament la seva família –la seva mare era mestra– i la crisi del deute apareixen de manera més o menys directa en les seves lletres. ‘La Velita’ reflecteix el sentiment de desemparament en el qual van quedar els porto-riquenys i ‘La MuDANZA’ conté imatges i referències de la independència del país. En ‘DtMF’ arriba el nivell de maduresa més alt de l’artista i és el seu àlbum amb més referències polítiques, des del gripau endèmic de Puerto Rico que parla de gentrificació fins a les crítiques al colonialisme.
«Temes com ‘Una noche en Miami’ o ‘Estamos bien’ expliquen la transició de ser un ‘chamaquito’ de barri a ser l’estrella número u. Sense el barri, la seva família, les seves amistats, el que li van ensenyar a l’església, la fama l’hauria afectat com a molts altres artistes que han acabat lamentablement en vici». Bad Bunny s’ha encarregat de compartir la seva pròpia identitat amb la resta del món. «Benito no ha fet res més que explicar com són els porto-riquenys, que obren la porta tant al multimilionari com al pobre. Tothom entra a casa meva i si tinc un tros de pollastre el partirem perquè n’hi hagi per a tothom que estigui aquí i que sigui el meu convidat», explica Marrero.
«Ell s’ha encarregat d’elevar la porto-riquenyitat, del que és el ‘jíbaro’. Abans significava ser un brut, un analfabet, que el que fa és bregar amb el camp, amb l’agricultura, amb la terra. Abans s’utilitzava despectivament i ara tothom vol ser ‘jíbaro’», reconeix Marrero. «Benito és una benedicció per a aquest barri. És un orgull que es pugui dir als joves d’aquí, que arribar a l’èxit no significa només tenir fama, que tots els àmbits de la vida de Benito es basen en humilitat, disciplina, i sobretot molt respecte a la seva gent gran, això és el que projectem també a les generacions futures», detalla.
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