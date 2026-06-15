Gossos torna als escenaris amb una gira per celebrar els vint anys de "Corren"
La banda manresana oferirà el 2027 una dotzena de concerts, tres anys després del seu últim retrobament
"Corren i Oxigen van ser un dels moments més dolços de la nostra carrera", explica Natxo Tarrés, de la banda manresana Gossos que, avui, ha anunciat el seu retorn als escenaris el 2027 amb una gira per commemorar, precisament, els 20 anys de Corren, un dels himnes més emblemàtics del grup que forma part de la història de la música en català. El grup, que el 2024 va trencar sis anys de silenci amb una gira per reviure les cançons emblemàtiques dels 30 anys de la banda, té previst, d'abril a l'octubre de l'any que ve, oferir una dotzena de concerts arreu del país, sobretot en "festivals, alguns dels quals no hem tocat mai. Estem plantejant la gira i probablement al setembre ja podrem anunciar les localitats". A Manresa? "A casa alguna cosa caurà", riu Tarrés
Així, amb la "base energètica" del disc Oxigen, la banda manresana està treballant en uns bolos que recuperin "l'essència més roquera, no hi haurà aquell espai més íntim de la darrera gira". Actuar en festivals implica, diu Tarrés, "un públic que no només et ve a veure a tú. Volem fer concerts de celebració d'una banda que tot i no estar en actiu permanentment és capaç de defensar bé el seu repertori". Gossos el formen Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz, els germans Roger Farré i Oriol Farré i Santi Serratosa.
"Som els del Corren"
Oxigen, on es troba el Corren que canten amb Macaco, serà l'eix central d'un repertori especial que pretén homenatjar les cançons més significatives de la banda manresana. Així, el públic podrà torrnar a gaudir de cançons com El camí, Deixa't portar, Nitista de Patum o Nits de Glòria, entre d'altres. Però tampoc faltaran clàssics com Quan et sentis de marbre o Rera teu. I, evidentment, l'emblemàtic Corren. "Per a les generacions més joves som 'els del Corren", somriu Tarrés. És un tema que "segueix tan viu com fa vint anys i que segurament ens transcendirà".
Concert amb els Lax
Però abans de la gira de l'any que ve, l'única oportunitat de veure a l'escenari a Gossos aquest 2026 serà l'1 d'agost en el marc del festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses en un concert compartit amb Lax'n'Busto que vol ser una cita carregada d'emoció i simbolisme: Gossos i Lax'n'Busto van compartir molts concerts als inicis de la carrera musical dels manresans. Alguns detalls de la Gira 20 anys de 'Corren' es faran públics després d'aquest concert.
Com explica Tarrés, acceptar l'actuació amb els Lax va ser el primer punt d'inflexió per plantejar-se un "I si... fem uns bolos per celebrar Corren, ara que ja som uns clàssics i no estem en actiu i la cançó compleix dues dècades?", riu Tarrés. I el perquè no? va fer la resta: "És un regal per a nosaltres, tenim el temps, l'energia i les ganes en un moment en què tots nosaltres hem après a viure des d'un altre lloc, no amb Gossos en el centre".
Un himne intergeneracional
Publicada el 2007, Corren es va convertir ràpidament en un fenomen musical i cultural. Amb la seva lletra emotiva i el seu missatge universal sobre el pas del temps, els somnis i les oportunitats que s'escapen, la cançó ha esdevingut una peça clau del repertori musical català contemporani. Amb milions de reproduccions i interpretacions en directe, "Corren" ha connectat amb públics de totes les edats i ha situat Gossos en la banda sonora musical del país.
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