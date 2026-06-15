Literatura catalana
Jordi Marrón guanya el 46è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb el debut ‘Manual de flotació’
Laura Pallarés s’imposa a la nova categoria de Joves Talents amb el treball ‘Qui ha de callar’
Guillem Roset (ACN)
Jordi Marrón (Barcelona, 1974) ha guanyat aquest dilluns el 46è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb la seva primera novel·la ‘Manual de flotació’. Es tracta d’una història sobre el dol i la reconstrucció de la memòria familiar, plantejada en clau de comèdia, amb intriga i metaficció. Amb una veu irònica i irreverent, narra un viatge físic i emocional d’una dona que es mou per les passions i l’interès personal. Per la seva banda, Laura Pallarés (Arnes, 1999) ha guanyat la primera edició del Premi BBVA Sant Joan – Joves Talents amb ‘Qui ha de callar’, un exemplar sobre la Guerra Civil, la necessitat de mirar el passat per entendre qui som i la identitat de gènere. Les dues obres guanyadores seran publicades per Edicions 62.
En roda de premsa, Jordi Marrón ha explicat que durant unes vacances familiars a Portugal li va sorgir la història d’una dona que fa un viatge amb les cendres de la seva mare per reconstruir la ruta que van fer anys enrere quan el pare les va abandonar. L’entorn de la protagonista, però, no la deixa tranquil·la: una editora que la persegueix, un notari que l’amenaça, un detectiu o una mentora literària.
Marrón ha assegurat que quan es va posar a escriure seriosament la novel·la el to va canviar i va emergir un humor irreverent perquè la veu de la protagonista es va imposar. “El que havia de ser un thriller càustic s’ha convertit en una novel·la negra autoparòdica”, ha definit.
L’autor del treball ha indicat que els escenaris que visita la protagonista “semblen d’un crim” i que es combina la història que succeeix a Portugal, la del passat que la protagonista escriu i la que passa a Barcelona amb persones que busquen insistentment la dona.
“El dol i les ferides del passat són una excusa per donar veu a la protagonista”, ha detallat en roda de premsa. “La protagonista porta les cendres de la seva mare perquè no sap què fer-ne per un tema obert en el passat”, ha afegit. Marrón sí que ha assegurat que el lector viurà un joc literari perquè en alguns moments no sabrà si allò que llegeix és real, està succeint o forma part del món interior de l’autora.
El jurat ha constatat que aquesta obra s’allunya del dramatisme i el sentimentalisme. “Amb un llenguatge i estil agosarats, humor irreverent i una mirada càustica sobre el món. Una obra que destaca per la inventiva textual i l’enginy narratiu”, han sostingut.
La 46a edició dels Premis BBVA Sant Joan ha rebut 99 obres candidates. El premi està dotat amb 35.000 euros. ‘Manual de flotació’ arribarà a les llibreries al setembre i es presentarà en el marc de La Setmana del Llibre en Català.
‘Qui ha de callar’
La novel·la de Laura Pallarés combina memòria històrica amb elements fantàstics i una història d’amor per explorar el pes del passat i la necessitat de donar veu als qui mai no en van tenir. S’aborda les identitats amagades i la necessitat de mirar el passat per entendre qui som.
De fet, el treball transita en dos temps. Present i passat s’entrellacen quan la Judit queda lligada al fantasma de la Teresa. La jove es veu obligada a ajudar una vella amb qui l’únic que té en comú és el menyspreu mutu i a qui és incapaç d’entendre, sobretot perquè la idea que té del seu paper a la postguerra xoca amb allò que la manté atrapada entre la vida i la mort. Què se’n va fer de Salvador? La jove a qui estimava? La guerra les va separar, deixant enrere un misteri que encara reclama justícia.
Haurà d’aconseguir així desvelar històries mai explicades i ferides que mai no s’han acabat de tancar. A mesura que la veritat emergeix, també ho fan històries de repressió, silenci i identitats condemnades a l’oblit, com la de la Teresa i Salvador, que el 1936 intentaven estimar-se en un món que s’ensorrava.
L’autora ha explicat que el període de la Guerra Civil sempre l’ha interessat molt i que es fixa en les conseqüències que encara afecten la societat. “No s’hauria de jutjat les víctimes com a bones i dolentes. Hi ha víctimes que van sobreviure com van poder”, ha subratllat l’autora ebrenca.
També ha explicat que la seva carrera com a antropòloga biològica treballant en la identificació genètica de víctimes de la Guerra Civil i la seva “proximitat” amb la mort, l’ha ajudat molt per escriure la novel·la. Precisament, és un text que feia anys que tenia al cap.
En aquest cas, el jurat ha reconegut que es tracta d’una obra coral, amb una mirada i tractament original, atrevit i audaç de la Guerra Civil “a través del silenci i de la identitat de gènere”.” Amb consciència de present i passat, universalitat i proximitat i un component fantàstic que envolta una actualitat convulsa”, han afegit.
El nou premi Joves Talents ha rebut 39 obres. El premi està dotat amb 10.000 euros. En aquest cas, ‘Qui ha de callar’ es publicarà a principis de 2027 i es presentarà en societat al febrer.
L’acte de lliurement dels dos premis s’ha fet aquest dilluns al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb la presència del president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
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