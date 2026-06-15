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FESTIVALS

El Museu del Barroc inaugura un nou cicle de música i patrimoni amb tres concerts i una visita nocturna

El duet L'Arannà, l'Astrio i L'Ensamble La Tendresa actuaran en el festival Vespres al Museu, entre finals de juny i principis de juliol a Manresa

L'Arannà, en una actuació a la Fira Mediterrània de Manresa

L'Arannà, en una actuació a la Fira Mediterrània de Manresa / OSCAR BAYONA

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Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

El Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya acollirà els dies 25 i 26 de juny i el 2 i 3 de juliol les quatre vetllades del nou cicle Vespres al Museu, una proposta que vol unir la música i el patrimoni.

El duet L'Arannà, que formen Anna Sala i Lara Magrinyà, actuarà el dijous 25 de juny a les 20.30 h al claustre amb l'espectacle "Turmarí", que combina música electrònica i folklore, inspirant-se en els contes de Mercè Rodoreda i la tradició cultural d'Eivissa.

La segona cita dels Vespres tindrà lloc el divendres 26 de juny amb l'experiència sensorial "Tasta la nit barroca", una visita nocturna guiada que recorrerà les sales de barroc i espais com el mirador i l'escala històrica de l'equipament. La vetllada es clourà amb una degustació de plats d'inspiració barroca i un tast de vins de la DO Pla de Bages al claustre.

La banda Astrio presentarà el seu nou disc, "Latin Lovers", el dijous 2 de juliol en un concert on es fusionaran l'electrònic, el rock, el jazz i la psicodèlia.

L'endemà, 3 de juliol, serà el torn de l'Ensamble La Tendresa, un trio format per Èlia Casanova (soprano), Belisana Ruiz (corda polsada) i Carolina Egüez (viola de gamba) que interpretarà el repertori "Quan l'amor canta". El concert se celebrarà a l'interior del museu i farà un recorregut per la poesia dels segles XVI i XVII i les cançons i danses de tradició catalana i hispànica, fins i tot els orígens de l'òpera a Itàlia.

Els concerts de L'Arannà i Astrio al claustre són d'entrada gratuïta i hi haurà servei de barra a càrrec de la cerveseria manresana The Goats Alternative Project.

La visita amb degustació "Tasta la nit barroca" i el concert de l'Ensamble La Tendresa tenen un preu de 15 euros. Les entrades es poden comprar a la web museudelbarroc.cat

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Vespres al Museu és una proposta del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, organitzada per l’Ajuntament de Manresa i Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires.

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