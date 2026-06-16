El dissenyador manresà que ha fet "els arreglos" del vestuari de David Guetta per als seus concerts a París
Marc Sánchez va encarregar-se dels últims ajustaments del vestuari del DJ per als tres concerts del Monolith Show que va fer a l’Estadi de França, davant de prop de 240.000 espectadors
"Va ser surrealista, vaig sortir de treballar de la botiga com qualsevol altre dia i, de sobte, em trobava en una realitat paral·lela", assegura el dissenyador de 26 anys que es va traslladar a París per provar sort en la indústria de la moda
Una oportunitat que arriba i que val més no deixar escapar. Això és exactament el que va pensar el dissenyador manresà Marc Sánchez (26 anys), establert a París, quan se li va proposar formar part de l'equip de vestuari del DJ i productor musical David Guetta per als tres multitudinaris concerts del Monolith Show que va donar a l'Estadi de França la setmana passada. "Encara no m'ho crec, ha sigut una barbaritat", assegura després d'haver treballat com a sastre i d'haver arreglat les mànigues, els baixos i la cintura dels looks que el DJ francès va lluir davant de 240.000 persones.
Sánchez, que treballa de forma fixa a la botiga de la marca parisenca Longchamb de la Rue Sant-Honoré, va veure la seva rutina del tot alterada el passat dimarts. Quan va sortir de treballar, va agafar la seva màquina de cosir, fil i agulles i es va dirigir a un luxós hotel. Allà, es va trobar amb David Guetta, acompanyat dels seus familiars i el seu equip, i va tocar posar-se mans a l'obra amb "els arreglos" d'últim moment. El DJ, a emprovar-se el seguit de looks que havia escollit la seva estilista, i Sánchez, a fer els ajustaments dels definitius: una jaqueta texana de Casa Blanca amb uns pantalons de Sandro i un conjunt negre amb tocs brillants, també de Casa Blanca.
Segons explica, la seva feina va consistir a fer uns punts per ajustar les mànigues, els baixos dels pantalons i la part de la cintura d'aquests dos conjunts i de dos més que portaria en atencions a mitjans. "Van ser uns petits detalls perquè tot quedés impecable", pràcticament, com si estiguessin fets a mida, apunta. Però, per petits que fossin, no van ser innecessaris, sinó tot el contrari. Així doncs, el manresà va posar fil a l'agulla —mai millor dit—, i va adaptar tot el vestuari a la figura del DJ; una feina que havia de fer amb precisió i, per descomptat, superant la pressió del moment.
"Va ser surrealista", assegura. "Vaig sortir de treballar de la botiga com qualsevol altre dia i, de sobte, em trobava en una realitat paral·lela", en un luxós hotel i amb un artista reconegut com una de les grans icones globals de la música electrònica. A més, destaca la proximitat i el tracte "encantador" que va tenir David Guetta i el seu equip en tot moment.
Com a mostra d'agraïment per la seva feina, l'artista va donar unes entrades a l'equip de vestuari perquè gaudissin del concert des de la llotja presidencial de l'estadi. "Va ser una barbaritat veure amb els teus propis ulls que un percentatge, per petit que fos, del seu espectacle fos gràcies a nosaltres", manifesta. I encara més tractant-se d'un dels shows en viu més ambiciosos que ha muntat l'artista, en què va fer un recopilatori de tota la seva carrera amb convidats estel·lars com Jennifer López, Bebe Rexha o The Black Eyed Peas. Els concerts es van celebrar els passats dijous, divendres i dissabte, dies 11, 12 i 13 de juny, i van reunir desenes de milers de persones.
Una oportunitat arribada d'una bona amiga
L'oportunitat de fer de sastre per a David Guetta li va arribar de la mà d'una "bona amiga seva" que va conèixer quan tots dos estudiaven a BAU, el Centre Universitari d'Arts i Disseny de Barcelona. La Mora Giordana treballa com a ajudant de l'estilista del DJ i productor, Coline Bach, i per als tres concerts de París es van trobar que necessitaven un sastre que fes els ajustaments finals dels seus conjunts. Va ser llavors quan Giordana va pensar en el seu amic, que no va dubtar a dir que sí.
El manresà va decidir traslladar-se a la capital francesa just per això, "per provar sort en la indústria de la moda de París, ja que a Espanya està molt complicat", diu. D'aquesta manera, confia que de projecte en projecte vagi entrant dins d'aquest món i, així, sortir de la venda al públic, que és al que es dedica a la botiga de Longchamp.
Encara amb una certa sensació d'incredulitat sobre el que ha aconseguit la darrera setmana, agraeix que el seu entorn li recordi les magnituds de tot plegat: "Ha estat molt ràpid i hi ha moments en què penso que només han estat uns punts a les mànigues i als pantalons, però, per sort, estic envoltat de gent que em fa adonar del que realment acabo de fer".
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