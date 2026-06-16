Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Espanya-Cap VerdÀudio Jonathan AndicLeo BoixaderMinibús Barri AnticGaspi i Oliver TreeIbex-25Sergi Cuenca
instagramlinkedin

La Jezz Club porta «Berlín, París, Solsona» a la Cabana d'en Geli

L'orquestra oferirà aquest divendres un assaig obert a l'aire lliure del seu nou espectacle, dedicat a la música europea dels anys trenta

L'Orquestra Jezz Club

L'Orquestra Jezz Club / ARXIU PARTICULAR

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El barri de la Cabana d'en Geli de Solsona acollirà aquest divendres, 19 de juny, un concert-assaig de la Jezz Club, que presentarà en format obert una primera mostra del seu nou espectacle, Berlín, París, Solsona. La proposta tindrà lloc a les deu de la nit al carrer de la Segarra, coincidint amb la vigília de la festa del barri.

L'espectacle recupera cançons del període d'entreguerres a Europa, especialment dels anys trenta, amb peces arranjades exclusivament per a la Jezz Club. El repertori inclou composicions de noms destacats com Kurt Weill, Charles Trenet, Maurice Chevalier i l'Orquestra Demon, una formació molt popular a la Barcelona de la República.

El concert combinarà peces en alemany, francès, castellà i català i proposa un recorregut musical situat a mig camí entre la música clàssica, el jazz i el teatre. L'actuació tindrà caràcter d'assaig obert, ja que l'estrena oficial de Berlín, París, Solsona està prevista per al 10 de juliol al Teatre de Solsona, dins del cicle organitzat per l'Ajuntament.

Els arranjaments exclusius del nou espectacle han estat possibles gràcies a les ajudes de Cultura 2025 de l'Ajuntament de Solsona.

Notícies relacionades

L'activitat està organitzada per la Comissió de Festes de la Cabana d'en Geli. L'entrada té un preu de 10 euros i es pot reservar a través del correu electrònic info@jezz.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
  2. La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
  3. Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
  4. Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
  5. Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
  6. Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
  7. El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana
  8. Moren el youtuber Gaspi i el cantant Oliver Tree en un accident d’helicòpter a Rio de Janeiro

Aquestes són les 16 propostes que poden votar els veïns de Sant Fruitós

Aquestes són les 16 propostes que poden votar els veïns de Sant Fruitós

Entitats i veïns de la Cerdanya alerten al president Illa sobre el risc de desvirtuar el model esportiu de l'aeròdrom

Entitats i veïns de la Cerdanya alerten al president Illa sobre el risc de desvirtuar el model esportiu de l'aeròdrom

Descobreixen un ‘gos-os’ que va viure fa 16 milions d’anys a Catalunya

Descobreixen un ‘gos-os’ que va viure fa 16 milions d’anys a Catalunya

Mossos a les escoles: Parlon admet que el pla pilot està en «via de paràlisi»

Mossos a les escoles: Parlon admet que el pla pilot està en «via de paràlisi»

Vilanova del Camí posarà en marxa un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili

Vilanova del Camí posarà en marxa un servei gratuït de recollida de voluminosos a domicili

De les places a les aules: la Cerdanya porta les seves danses tradicionals a l'escola

De les places a les aules: la Cerdanya porta les seves danses tradicionals a l'escola

L'autor de la ganivetada del crim de Callús diu que es pensava que treien la víctima de la casa per dur-lo a curar

L'autor de la ganivetada del crim de Callús diu que es pensava que treien la víctima de la casa per dur-lo a curar

El fàrmac que obre una nova esperança contra l’hepatitis B: fins a un 26% de curació funcional

El fàrmac que obre una nova esperança contra l’hepatitis B: fins a un 26% de curació funcional
Tracking Pixel Contents