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ARTS ESCÈNIQUES

Una òpera nova del Festival de Peralada farà un assaig obert al Kursaal

L'obra del compositor Carles Prat es podrà veure a Manresa el 7 de juliol amb entrades a 15 euros que ja són a la venda

Imatge de l'òpera &quot;Estètica i Massacre&quot;

Imatge de l'òpera "Estètica i Massacre" / SERGI PANIZO

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Manresa

L'òpera de cambra "Estètica i massacre" s'estrenarà el 25 de juliol al Festival Castell de Peralada, però el dia 7 del mateix mes qui vulgui podrà veure el resultat final del projecte en l'assaig obert que acollirà la sala petita del Teatre Kursaal de Manresa. Les entrades per assistir a l'espectacle, que tindrà lloc a les 19 h, ja estan a la venda al preu de 15 euros a les taquilles de l'equipament del Passeig Pere III i a la pàgina web www.kursaal.cat.

La peça de Carles Prat té llibret de Carlota Gurt i direcció d'Oriol Pla i és una tragicomèdia amb dos personatges -interpretats per Maria Patak (soprano) i Carlos Varela (baríton)- que tracta sobre la identitat i la representació en l'era digital, la construcció d'una imatge i el reconeixement social. L'argument gira entorn de la tensió entre allò que som i allò que projectem.

La partitura de Carles Prat evoluciona des de codis estètics convencionals cap a sons més inestables, on les textures es desdibuixen. Així mateix, l'espai escènic no acompanya l'acció sinó que la distorsiona.

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En l'apartat musical hi trobarem un ensemble instrumental de petit format, que dirigeix el mateix Carles Prat.

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