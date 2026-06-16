ARTS ESCÈNIQUES
Una òpera nova del Festival de Peralada farà un assaig obert al Kursaal
L'obra del compositor Carles Prat es podrà veure a Manresa el 7 de juliol amb entrades a 15 euros que ja són a la venda
REGIÓ7
L'òpera de cambra "Estètica i massacre" s'estrenarà el 25 de juliol al Festival Castell de Peralada, però el dia 7 del mateix mes qui vulgui podrà veure el resultat final del projecte en l'assaig obert que acollirà la sala petita del Teatre Kursaal de Manresa. Les entrades per assistir a l'espectacle, que tindrà lloc a les 19 h, ja estan a la venda al preu de 15 euros a les taquilles de l'equipament del Passeig Pere III i a la pàgina web www.kursaal.cat.
La peça de Carles Prat té llibret de Carlota Gurt i direcció d'Oriol Pla i és una tragicomèdia amb dos personatges -interpretats per Maria Patak (soprano) i Carlos Varela (baríton)- que tracta sobre la identitat i la representació en l'era digital, la construcció d'una imatge i el reconeixement social. L'argument gira entorn de la tensió entre allò que som i allò que projectem.
La partitura de Carles Prat evoluciona des de codis estètics convencionals cap a sons més inestables, on les textures es desdibuixen. Així mateix, l'espai escènic no acompanya l'acció sinó que la distorsiona.
En l'apartat musical hi trobarem un ensemble instrumental de petit format, que dirigeix el mateix Carles Prat.
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