Rosalía descobreix en ple concert al científic que va posar el seu nom a una proteïna: “Per l'amor a les molècules!”
L'artista de Sant Esteve Sesrovires li va dedicar una cançó al concert de Boston, el passat dijous 11 de juny
Regió7 / Clara Dalmau
Rosy Despechá. Així es diu la proteïna que ha batejat un científic en honor a la figura de Rosalía. L'artista de Sant Esteve Sesrovires va descobrir aquest gest durant un dels concerts de Lux, la seva gira internacional, que ara fa parada als Estats Units. Va ser el passat dijous 11 de juny, a la ciutat de Boston, quan la cantant va rebre una sorpresa per part d'un seguidor durant la seva actuació al TD Garden.
En una pausa entre cançó i cançó, l'artista es va assabentar que un científic espanyol havia descobert una proteïna i havia decidit posar-li el seu nom. Es tracta de Miguel López Rivera, o “Miguel el científic”, tal com el va batejar Rosalía. López és un jove científic de la Universitat de Harvard, nascut a Úbeda (Jaén), que ha encapçalat una investigació en què s’ha descobert l’existència d’una proteïna. Segons ha explicat el mateix ubetenc en una publicació al seu compte d’Instagram, aquesta “proteïna, en virus, té forma de castanyoles, i vaig pensar que estaria bé fer-li un gest a la meva cantant preferida en el descobriment”.
És per això que el científic ha batejat aquesta molècula com a ‘RyDEP’: Rosy Despechá. Rosy és un sobrenom amb què la coneixen molts dels seus fans, i Despechá és una de les cançons més icòniques de la seva carrera. Després d’assabentar-se d’aquest gest, la cantant va dedicar uns minuts a agrair a López aquest homenatge i va voler dedicar-li una de les seves cançons. “Espero que gaudeixis la meva següent cançó, m’agradaria cantar-la per a tu. Per l’amor a les molècules!”, va dir l'artista abans d'interpretar Sauvignon Blanc.
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