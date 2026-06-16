La Seu s'il·luminarà amb espelmes per ser contemplada en silenci
La tercera edició de la Nit de les Esglésies de Catalonia Sacra arriba a quinze espais el 26 de juny | La basílica manresana viurà per primer cop l'experiència
De la Catalunya central participen també el monestir de Santa Maria de Lluçà, l'església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell i el monestir de Santa Maria de l’Estany
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Quinze esglésies de Catalunya obriran portes el divendres 26 de juny per celebrar una nova edició de la «Nit de les Esglésies». Aquesta iniciativa de les esglésies de la Xarxa de Catalonia Sacra permet veure temples il·luminats exclusivament amb espelmes per ser contemplats en silenci. Iniciada el 2024, l'experiència s’ha anat estenent pel territori i aquest any arriba a vuit espais nous, entre els quals i de la Catalunya central, la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa i el monestir de Santa Maria de Lluçà. Entre els repetidors, l'església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell i el monestir de Santa Maria de l’Estany. La Nit de les Esglésies se celebrarà el dia 26, entre les 20.30 i les 23.30 h i l'accés és gratuït.
Quinze espais participants
Aquesta tercera edició suma en total quinze espais participants repartits per catorze comarques de Catalunya. La iniciativa proposa obrir esglésies il·luminades exclusivament amb espelmes per descobrir-les d’una manera diferent: el mateix espai de sempre transformat per la llum i el silenci, en un lloc de recolliment i contemplació. Entre els espais nous, a més del temple manresà i el de Llucà, la capella de Sant Magí de Tarragona (Tarragonès), l’ermita de Sant Quirc de Durro (Alta Ribagorça), l’església de Sant Pere de Figueres (Alt Empordà), l’església de Santa Maria de Cervera (Segarra), l’església de Santa Maria de la Geltrú (Garraf) i el monestir de Poblet (Conca de Barberà). Hi participen també set espais que ja van participar en edicions anteriors: la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona (Barcelonès), la Catedral de Sant Pere de Vic (Osona), l’església de Santa Maria la Major de Montblanc (Conca de Barberà), el monestir de Santa Maria de Ripoll (Ripollès) i els temples de la Seu i de l'Estany.
Una experiència sensorial única
Catalonia Sacra entén que l’accés al patrimoni cultural de l’Església es pot fer des d’una perspectiva creient, cultural o intel·lectual, però també des de l’experiència sensorial i vivencial. L’objectiu és convidar tant el visitant habitual com l’ocasional o el simplement curiós a viure una experiència de recolliment creada amb la llum de les espelmes i el silenci, ja sigui a tot l’edifici o en un espai determinat. Cada un d’aquests espais s’il·luminarà únicament amb espelmes per crear una atmosfera diferent a la del dia a dia, que convida a experimentar l’arquitectura i l’art sacre d’una manera nova, sota una llum que connecta intuïtivament amb la manera com es vivien aquests espais abans de l’existència de l’electricitat.
Inici de "L'Estiu és diví"
La Nit de les Esglésies constitueix el punt de partida de la campanya “L’Estiu és diví”, el programa anual que Catalonia Sacra organitza cada juliol i agost per promocionar la visita al patrimoni cultural d’arrel religiosa de Catalunya. Enguany, coincidint amb l’Any Gaudí —el centenari de la mort de l’arquitecte—, la programació de Catalonia Sacra, i també “L’Estiu és diví”, posa el focus en el modernisme, un moviment que a Catalunya va trobar en l’Església un dels seus escenaris més fecunds. Arquitectes, artistes i artesans van construir un nou llenguatge que combinava espiritualitat, identitat i innovació, i que avui forma part dels grans actius patrimonials del país.
Catalonia Sacra és una iniciativa impulsada pels departaments de Patrimoni Cultural dels deu bisbats amb seu a Catalunya que vol dinamitzar el patrimoni cultural de l’Església i ajudar a la seva gestió. La Xarxa de Catalonia Sacra està formada per esglésies de valor patrimonial notable que treballen conjuntament per crear dinàmiques de dinamització i serveis que posin en valor el patrimoni cultural de l’Església.
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