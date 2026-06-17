Blaumut i Al·lèrgiques al Pol·len, caps de cartell de l'Anòlia 2026
La jornada central del festival se celebrarà dissabte 18 de juliol al Pati del Museu de la Pell d'Igualada
ACN
Blaumut i Al·lèrgiques al Pol·len encapçalaran la 38a edició de l'Anòlia, que tornarà a omplir de música l'estiu igualadí entre els dies 10 i 18 de juliol. El festival manté l'aposta per una programació diversa i transversal, amb propostes per a tots els públics que combinen talent local, artistes emergents i alguns dels noms més destacats de l'escena musical catalana. La jornada central se celebrarà dissabte 18 de juliol al Pati del Museu de la Pell d'Igualada. El festival conservarà el format concentrat en un sol dia, una fórmula que busca reforçar la programació musical de la Festa Major i consolidar l'Anòlia com una de les cites culturals de referència de la ciutat.
La tarda del 18 de juliol arrencarà amb Karaoke Star, una proposta familiar i participativa presentada per l'igualadí Yannick Ramis. Tot seguit serà el torn de Pol Ruiz, una de les veus emergents de la ciutat. A continuació pujarà a l'escenari Blaumut, una de les bandes més consolidades del panorama musical català, abans que Al·lèrgiques al Pol·len, referent de l'escena alternativa actual, posi el punt final a la nit.
Com és habitual, la programació de l'Anòlia començarà en el marc de l'European Balloon Festival. El divendres 10 de juliol, el Parc Central acollirà el Jukebox de Ràdio Flaixbac, una proposta participativa en què el públic tindrà un paper protagonista en la selecció musical.
La vetllada comptarà amb la participació del DJ Andreu Presas i l'animació del Gran German. L'endemà, dissabte 11 de juliol, el mateix espai serà l'escenari del concert de Banda Neon, una formació especialitzada en versions festives i música de ball que completarà el primer cap de setmana d'activitats.
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