El Campus Gospel Rajadell canta un ple per celebrar la vintena edició
El certamen bagenc va exhaurir les 125 places disponibles tres setmanes abans de l'inici
Amb llista d'espera, participants d'arreu de l'Estat i d'Europa ompliran el municipi del 2 al 5 de juliol
El cor amfitrió, els Esclat Gospel Singers, es presentaran sota la batuta del nou director, Manel Garcia
Amb places exhaurides tres setmanes abans de començar. I amb 125 inscrits, el màxim. Un "èxit" rotund per celebrar la vintena edició del Campus Gospel Rajadell, que es farà del 2 al 5 de juliol al municipi bagenc. En dos dies ja s'havien apuntat un centenar de participants i s'ha obert una llista d'espera per si hi ha cap baixa, explica el regidor i director logístic del certamen, Àlex Mazcuñán. Organitzat per l'Ajuntament i el cor manresà Esclat Gospel Singers, dels 125 inscrits al nou Campus Gospel, 60 seran nous campusins i 65, repetidors. L'any passat, dels 98 participants, 56 s'estrenaven i 42 repetien experiència. La tendència s'ha modificat, però el que no ha canviat, apunta Mazcuñán, és l'aclaparadora presència femenina. L'esperit de comunitat és el que més destaquen en cada edició els participants, debutants i veterans.
Créixer? "Rajadell és el que és i tampoc volem renunciar a l'esperit acollidor i no massificat del Campus", explica Mazcuñán. I és que un dels punts forts del certamen és la passió amb què el poble bagenc es bolca en la celebració del festival: "Sense la participació dels veïns, dels voluntaris, acollint els músics a casa o ajudant en la logística, que vol dir muntar l'escenari a la plaça o ocupar-se de tenir en condicions el pàrquing... el Campus Gospel, tal com el concebem, no seria possible". Com és habitual, una dotzena de famílies acolliran la major part dels artistes dels cors convidats. Un festival que, a més dels veïns, empeny la quarantena de cantaires del cor manresà.
1.700 persones des del 2005
En aquests 22 anys d'"aliança" entre el consistori rajadellenc i el cor manresà, únicament interromput pels dos anys de la pandèmia, més de 1.700 persones han passat des dels inicis, el 2005, per les diferents edicions del campus. Aquest any, explica Mazcuñán, els participants procedeixen d'Andalusia, Castella i Lleó, Euskadi, Catalunya, Illes Balears, Illes Canàries i el País Valencià, a més d'internacionals arribats de França, "bàsicament de Marsella i entorn" i d'Holanda. D'aquest darrer país, i com a curiositat, explica el regidor, serà una parella, els pares d'una de les cantaires d'un dels cors que protagonitzaran els concerts, l'Unity Gospel Choir.
Concert nocturns oberts al públic
Els concerts del Campus Gospel són oberts al públic. Tots tres es faran a la Plaça de l'Església de Rajadell amb entrades a un preu únic de 15 €. També hi ha la possibilitat de comprar un abonament pels tres concerts a un preu de 36 €. Les entrades es poden adquirir de forma anticipada al web oficial (campusgospelrajadell.org) o directament a la taquilla el mateix dia dels concerts:
-Light of Love: divendres 3 de juliol, 22 h
-Unity Gospel Choir i Esclat Gospel Singers: dissabte 4 de juliol, 22 h
-BIG Gospel Choir i Gran Cor del Campus: diumenge 5 de juliol, 19.30 h
Els grups i els concerts
El manresà Ramon Escalé, fundador l'any 2000 de l'Esclat Gospel Singers i la batuta de la formació fins a l'any passat, continua com a director musical del Campus Gospel. Enguany, actuaran a l'escenari de la plaça de l'Església el prestigiós cor de Chicago, Light of Love, liderat per les quatre germanes Holmes -Anita, Kimberly, LaDonna i Maurita-, i integrat per una dotzena de cantaires. El grup, explica Mazcuñán, "van demanar venir al Campus després que una altra formació de Chicago, Cinque Cullar & The Peace Troupe, que van participar fa dos anys, els en parlessin. I aquí els tenim". Light of Love ha incorporat al gòspel tradicional elements no tradicionals de jazz, hip-hop, rock i R&B, sempre mantenint el missatge positiu de l’amor universal. Actuaran el divendres 3 de juliol (22 h)
La nit de l'aniversari
La nit de dissabte serà ben especial amb el concert del 20è aniversari i la participació del cor europeu Unity Gospel Choir, format per 20 cantants de 10 països diferents i sota la batuta de Ramon Escalé. És una proposta que neix de la idea inicial d'Escalé de connectar cors i directors d’arreu d’Europa i que es va començar a treballar en el primer One Heart el 2019, una gran trobada internacional de música gòspel. Aquest 2026, el projecte ja és una realitat: un cor europeu estable, semiprofessional i d’alta qualitat, amb cantants d'Alemanya, Irlanda, Regne Unit, Portugal, Holanda, Itàlia, Bèlgica, Àustria, Suïssa i Espanya. Es van estrenar en el primer Unity Festival que es va dur a terme el febrer d’enguany a Almeria, presentant Gospel meets Africa. A Rajadell participaran en les sessions obertes de benvinguda i les jams de després dels concerts, una novetat d'aquesta edició.
La nova batuta de l'Esclat
Però, la celebració del vintè aniversari tindrà, també, l'actuació dels amfitrions, Esclat Gospel Singers, que es presentaran dirigits pel seu nou director, Manel Garcia, mataroní vinculat al cant coral des de ben petit. Actualment, canta amb els Barcelona Gospel Messengers, fundat i dirigit des del 2008 per Escalé. Garcia porta la batuta del cor manresà des de fa uns mesos i ha dirigit "dos petits concerts", diu Mazcuñán; ara mateix, el cor i Garcia estan preparant el primer espectacle amb la nova direcció. Garcia, que el 2009 va iniciar el seu camí com a director musical, en especial de repertori gòspel i música moderna, dirigeix també Amazing Gospel (Esparreguera) i el Cor Turull (Barcelona). El concert d'Unity Gospel Choir i Esclat Gospel Singers, que ha format part del One Heart Festival de Barcelona en totes les seves edicions, es farà dissabte 4 de juliol (22 h).
Figures de referència
I, finalment, el tancament del festival anirà a càrrec del grup anglès BIG Gospel Choir, dirigit per Gail Windrass i acompanyat pel canadenc James Numbere, un artista que ha compartit escenari amb figures mundials com Justin Timberlake, Pink, Lionel Richie o Andrea Bocelli. També va ser escollit per formar part dels 7 membres del cor de gòspel que va actuar en la coronació del rei d’Anglaterra l’any 2023. Numbere va ser solista de l'aclamat London Community Gospel Choir, fundat el 1982 pel Bazil Meade, una figura i una formació clau que va situar el campus bagenc en el mapa dels festivals europeus. BIG significa Because I’m Golden (Perquè soc daurat), i és un recordatori, s'explica en la pàgina web del Campus, "que cada veu importa". Seguidament, es podrà sentir el Gran Cor del Campus, integrat pels 125 alumnes i dirigit conjuntament per Gail Windrass, James Numbere i Marsha Morrison que, amb Camilo Mejía, s'encarregaran dels tallers. El concert es farà el diumenge 5 de juliol (19.30 h)
Subscriu-te per seguir llegint
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana